El irrespetuoso comentario de Toti Pasman contra Riquelme y Gallardo

Juan Carlos "Toti" Pasman atacó furiosamente a Juan Román Riquelme y Marcelo Gallardo en su programa de DSports.

Juan Carlos "Toti" Pasman atacó sin filtro a Marcelo Gallardo y Juan Román Riquelme. El periodista opinó sobre las finales que River Plate tendría que jugar contra Boca Juniors pero ambos clubes tienen pendientes y no se guardó nada contra el entrenador ni contra el dirigente. En un furioso comentario, el conductor expresó su bronca con los exjugadores por no disputar estos partidos que pueden otorgarle títulos a sus respectivos clubes, aunque el "Muñeco" ya no esté en el "Millonario".

Además, con sus dichos, el animador se refirió a un cruce entre la "Banda" y Banfield por la semifinal disputada para definir al rival del "Xeneize" en el Trofeo de Campeones de la Superliga correspondiente al 2020. Los de Martín Demichelis vencieron 3 a 2 a los del sur, se ganaron el derecho de disputar un duelo más ante el rival de toda la vida, pero todavía no tiene fecha definida. Esto enfureció a "Toti" Pasman en el ciclo De Fútbol Se Habla Así y no dudó en mostrarlo.

"¡Son unos cagones! Riquelme y Gallardo que no quisieron jugar las finales, anúlenlas. Lo más papelonesco de todo fue que lo hicieron jugar a Banfield una semifinal. Y si Banfield le ganaba a River, Riquelme te jugaba la final al día siguiente. Pero como ganó River, Riquelme dice que es un año político y le van a decir que es como Angelici", sentenció "Toti" Pasman con respecto a los exponentes de ambos clubes grandes del fútbol argentino.

Luego de recordar el duelo entre el "Millonario" y el "Taladro", el conductor agregó en su programa de DSports: "Como tienen miedo, muchachos, son cagones. Riquelme y Gallardo que el 14 de marzo del año pasado no se presentaron a jugar la final, listo, la damos por anulada. Terminémosla. La Supercopa se la programaron para marzo del año pasado y no la quisieron jugar, el Trofeo de Campeones para mayo de este año y tampoco. Listo, muchachos. Se pierden las estrellas por cagones".

Toti Pasman atacó a Messi y lanzó un comentario desagradable

Juan Carlos "Toti" Pasman atacó a Lionel Messi con un insólito y desagradable comentario luego de las declaraciones del diez de la Selección sobre el Mundial 2026. Es que el mejor del planeta anticipó que es muy posible que no juegue para la "Albiceleste" en 2026 y el periodista aprovechó la ocasión para criticarlo sin filtro. Además, no dejó de lado la decisión del astro rosarino de seguir su carrera en el Inter Miami de la MLS en Estados Unidos.

En su editorial en Fútbol 910, de Radio La Red, el animador criticó duramente al campeón del mundo en Qatar 2022, recordó una de sus frases y no lo perdonó. Es que Leo, en principio, estuvo en el amistoso internacional contra Australia en China, pero no dijo presente contra Indonesia cuatro días después y se tomó unas merecidas vacaciones después de una temporada conflictiva en el PSG. Esto molestó por demás a Pasman, que lo destrozó en vivo.