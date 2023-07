El insólito mensaje de Laje contra Dibu Martínez: "No podés payasear"

Antonio Laje lanzó un insólito mensaje contra Emiliano "Dibu" Martínez en su programa de América TV durante el análisis sobre la nueva regla de la FIFA contra los arqueros.

Antonio Laje lanzó un insólito mensaje para Emiliano "Dibu" Martínez en su programa de América TV. El periodista opinó sobre la nueva y polémica regla de la FIFA contra los arqueros que surgió meses después de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022 y apuntó directamente contra el guardameta del elenco "Albiceleste". La determinación por parte de la entidad que rige en el fútbol a nivel mundial despertó la atención de muchos y el conductor no ocultó su opinión.

Martínez fue el gran héroe de las semifinales de la Copa América 2021 contra Colombia y tanto los cuartos como la final de la Copa del Mundo contra Países Bajos y Francia, respectivamente. Su "actitud" contra los rivales generó polémica y la FIFA contestó con una nueva determinación que empezó a regir desde el 1° de julio del 2023. El animador del ciclo BDA Extra se refirió al tema en cuestión y dejó dos sorpresivos mensajes contra el hombre del elenco comandado por Lionel Scaloni.

Luego de que su compañero analice y desarrolle la regla de la entidad madre del fútbol, Antonio Laje esbozó: "No podés payasear". Sin dudas, su comentario no pasó desapercibido y no sólo fue contra el argentino. Es que otro protagonista de una acción similar fue el arquero australiano Andrew Redmayne, quien se burló de los jugadores peruanos en la definición del Repechaje previo al Mundial, se lució en el arco y su equipo se metió en el torneo. Ante esto, el conductor agregó: "No podés chicanearlo".

Con respecto a la reglamentación, la FIFA argumentó: "El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, p. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería".

Los dos gigantes que quieren a Dibu Martínez

Según informó el diario inglés The Guardian, el Manchester United y el Chelsea están interesados en "Dibu" para reforzar el puesto ante la salida de sus arqueros y estarían dispuestos a poner varios millones de dólares. Si bien Martínez llegó al equipo de Londres en 2020 a cambio de 22 millones de la moneda estadounidense, Aston Villa no le negaría un traspaso y pediría 30 millones por su ficha. Si se tiene en cuenta que fue elegido por la FIFA como el mejor arquero del mundo, los números no son imposibles para clubes con un gran poderío económico como los ingleses.

En el caso de Manchester United, el nombre de Martínez surgió por el estancamiento en la negociación con David De Gea. Cuando estaba todo prácticamente cerrado para la renovación, los "Red Devils" se echaron hacia atrás con la primera oferta y le ofrecieron una rebaja sustancial en el contrato, algo que rechazó el exportero de Atlético Madrid, quien quedaría con el pase en su poder a partir de hoy 1 de julio.