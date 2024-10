Las revelaciones de Gustavo López sobre su relación con Messi.

Gustavo López, estrella de ESPN, protagonizó un insólito ataque contra Lionel Messi en la televisión, en el programa Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece). El periodista deportivo de 56 años fue uno de los invitados al famoso ciclo en la edición del domingo 27 de octubre del 2024 y reveló el trasfondo del distanciamiento con el capitán de la Selección Argentina.

El conductor de F360 y F10 le reconoció a la diva de la pantalla chica que todo comenzó cuando criticó al astro de Inter Miami, en la época en la que no estaba en su mejor nivel con la camiseta de la "Albiceleste". Con detalles, el comunicador dejó en claro que tampoco se lleva bien actualmente con Jorge Messi, padre y representante del delantero de 37 años.

Gustavo López ventiló el trasfondo de su pelea con Messi: "Olvidate"

Cuando Mirtha Legrand consultó a uno de sus invitados acerca del vínculo con "Leo", el presentador de Radio La Red (AM 910) respondió que el atacante fue "muy generoso" con él en el comienzo de su carrera, aunque aclaró: "Lamentablemente, después tuve una discusión con el papá porque él tenía una joya y la cuidaba demasiado, que por ahí yo haría lo mismo con mi hijo si fuese esa figura". "Pero creo que se metía demasiado y yo lo critiqué porque los técnicos ya tenían que hablar con él, tenían que decirle algunas cosas, yo lo critiqué y por eso me distancié de Lionel...", amplió el comentarista.

Las revelaciones de Gustavo López sobre su relación con Messi.

En la misma línea, el "Flauta" insistió: "Yo critiqué más al padre pero también a Lionel, porque es mentira eso de que siempre jugó bien eh, es mentira...". Incluso, remarcó que "es un jugador extraordinario, siempre fue de los mejores del mundo, pero había mucha diferencia en un momento entre lo que hacía en Barcelona, que gambeteaba a cinco y la ponía al lado del palo, con lo que hacía en la Argentina cuando venía acá". "Yo me acuerdo de un partido con Perú, que no podía gambetear a (Walter) Vílchez, el lateral izquierdo... Yo decía: ´¿Cómo puede ser que este tipo allá gambetee a cinco y haga goles, y acá no puede gambetear al 3 de Perú?´", enfatizó López.

Igualmente, el periodista de ESPN aclaró que Messi "fue siempre sensacional en el mundo" y continuó el relato con una anécdota particular: "Me acuerdo de que una vez en Rusia (en 2018), Argentina quedó eliminada del Mundial y me llama el papá. Me dijo ´tenemos que tener una relación diferente nosotros´, yo le dije ´sí, a mi me encantaría tener una relación distinta con Lionel porque mi hijo nunca me vio hacerle una nota a Lionel...´. Mi hijo me pregunta por qué no hablo con Messi. Quedamos en que, a partir de ese momento, la relación iba a ser diferente, me encantó. A la hora me llama Jorge, ya tratándome de usted, y me dice: ´Yo le voy a mandar un audio, y dígame si este es usted´. Y era yo, criticándolo a él. Le dije ´sí, soy yo, antes de la charla que tuvimos´. Y me dijo ´olvídese´. Y nunca más hablé". Gustavo López remató: "Le deseo lo mejor, me puse feliz por Argentina, por mis hijos, que saliera campeón, pero también por Messi porque lo intentó muchas veces y necesitaba coronar la carrera con ese título del mundo. Todos esperaban que fuera campeón y se le dio".