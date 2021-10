El enojo de Pagani porque compararon a Scaloni con Gallardo: "¿Hay que nombrarlo?"

Horacio Pagani discutió con Hugo Balassone en el programa Líbero en TyC Sports y explotó luego de una comparación de Lionel Scaloni con Marcelo Gallardo.

Con un invicto de 25 partidos, un Lionel Messi en gran nivel y un equipo que cada vez funciona mejor, la Selección Argentina de Lionel Scaloni se encamina a la clasificación al Mundial de Qatar 2022. En los programas deportivos hicieron los análisis correspondientes, como sucedió en Líbero, ciclo emitido en TyC Sports donde Horacio Pagani discutió fuerte con Hugo Balassone después que este último comparó a Lionel Scaloni con Marcelo Gallardo.

No le gustó para nada al gran admirador de Juan Román Riquelme que en principio no quiso ni escuchar el nombre del técnico de River Plate después de que su compañero Ariel Senosiaín lo mencionara. La charla continuó y se enfureció mucho más cuando hicieron un paralelismo entre el juego que pregona el DT de la "Albiceleste" con el del "Muñeco" y además con el "Cholo" Diego Simeone.

Senosiaín habló del rendimiento del equipo contra Uruguay y la presencia del técnico: "El otro día tuvo la pelota. Ese grito permanente de Gallardo a los jugadores de 'pasen para adelante' se está viendo en la Selección". Sobre esto Pagani respondió: "¿Siempre, irremediablemente hay que nombrarlo a Gallardo?". A lo que su compañero retrucó: "Es una referencia" y recibió el reclamo del polémico periodista: "De la Selección nada, cero".

Hugo Balassone dio su parecer con respecto a la tarea de Lionel Scaloni: "Tiene cosas de Gallardo y de Simeone esta Selección. También del equipo de Sabella". Con una expresión de enojo en su rostro Pagani amagó a irse sacándose el micrófono y luego afirmó: "No me gusta que le falten el respeto a esta Selección. Ya le está faltando el respeto este muchacho buscándole padres".

Y agregó: "Este equipo juega igual con la idea clara que tenía Menotti cuando dijo volvamos a las fuentes. Volvamos al fútbol argentino pero con el entrenamiento que tienen los europeos. Nosotros somos al fútbol argentino. Copiemos de ellos el entrenamiento, el orden, la disciplina y la condición física".

La opinión sobre Scaloni y la segunda polémica

Por último Pagani declaró que no conoce a Lionel Scaloni pero valora el juego que pretende para su equipo: "No hablé nunca con él, pero conozco mucho a Aimar y a Menotti. Y sé que Menotti habló mucho con ellos, pero mucho que no sale en la prensa oral, escrita y televisiva. Este equipo a mí me satisface porque es el fútbol que le gusta a la gente. Esto de llegar haciendo paredes en la boca del área".

Balassone volvió al ataque y lanzó: "A mí me emocionas con este discurso Horacio. Pero yo veo el segundo tiempo con Uruguay, fue excelso, un baile y lo llevo a los mejores momentos del seleccionado en mucho tiempo. Ahora, la Argentina ganó en el Maracaná haciendo de lo otro. Jugando a neutralizarlo a Brasil, siendo un equipo enérgico para presionar y doblegándolo así", concluyó.

El mal momento de Lionel Scaloni

A pesar del triunfo por 1 a 0 ante Perú con el gol de Lautaro Martínez en el Estadio Monumental por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 no todas son buenas noticias para la Selección Argentina. Su técnico no la pasa bien a nivel personal y lo contó en la conferencia de prensa posterior al encuentro. A pura sinceridad y con la voz quebrada dio detalles del calvario que vive desde hace meses.

"No veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos que hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia y no estoy como para pensar en el Mundial, no me interesa en lo absoluto", fueron las palabras que utilizó Scaloni.