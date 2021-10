¿Qué le pasó a Scaloni? El calvario familiar que lo mantiene preocupado y sin pensar en Qatar 2022

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa tras el triunfo de la Selección ante Perú por 1 a 0 por las Eliminatorias y dio detalles del mal momento personal por el que atraviesa.

A pesar del triunfo por 1 a 0 ante Perú con el gol de Lautaro Martínez en el Estadio Monumental por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 no todas son buenas noticias para la Selección Argentina. Su técnico Lionel Scaloni atraviesa un difícil momento a nivel personal y lo contó en la conferencia de prensa posterior al encuentro. A pura sinceridad y con la voz quebrada dio detalles del calvario que vive desde hace meses.

Nada cambia el gran presente de la "Albiceleste" que hoy lleva 25 partidos invicta. La gran tarea del exdefensor se ve reflejada en resultados y el equipo está cada vez más cerca de la clasificación. Muy por encima del tercer puesto en la tabla de posiciones y más aún del repechaje el conjunto nacional apunta alto y todo lo vivido en este último tiempo se lo debe a él y por supuesto que a un intratable Lionel Messi.

"No veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos que hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia y no estoy como para pensar en el Mundial, no me interesa en lo absoluto", fueron las palabras que utilizó Scaloni.

La respuesta derivó de una consulta sobre si la Copa del Mundo comenzara en breve utilizaría el mismo equipo que venció a Perú. Sin embargo el hombre que maneja la "Scaloneta" lejos estuvo de contestar a esa consulta y dejó a un lado el certamen que probablemente disputará el próximo mes de noviembre de 2022. Los ojos están puestos en su familia y hoy es la prioridad.

¿Qué le pasó a Scaloni?

La mamá de Lionel Scaloni sufre un severo problema de salud por el cual el entrenador le dedicó el título de la Copa América que Argentina ganó en julio pasado al vencer a Brasil en la final del torneo. Entonces mencionó: “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.

De esta manera demostró que no todo pasa por los resultados que consigue con la Selección o el buen momento tras consagrarse en la Copa América. Los sentimientos del técnico que le dio un título a Argentina tras 28 años van mucho más allá de eso. Se viene una nueva fecha de Eliminatorias por lo que dispondrá de menos de un mes para recuperar fuerzas y superar este duro momento.

Próximas fechas de La Scaloneta

Fecha 13 - Jueves 11 de noviembre

Uruguay vs Argentina en Montevideo, a las 16:00

Fecha 14 - Martes 16 de noviembre

Argentina vs Brasil en San Juan, a las 16:00

Scaloni habló de la Selección Argentina y expuso otra mentira de Feinmann

El técnico de "La Albiceleste" dijo lo contrario a lo que afirmó el periodista de La Nación y aclaró: "En cuanto al partido con Brasil, jugamos en San Juan. Vamos a jugar en San Juan. Vamos a jugar al interior, que a todos nos gusta. Más allá de que la cancha de River a nosotros nos está gustando por su césped y por todo lo que está brindando, es justo que la Selección juegue en otras ciudades, en el interior, así que esa es la idea".