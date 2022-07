El cambio de look del Pollo Vignolo en ESPN que hizo furor en las redes

Sebastián "Pollo" Vignolo cambió el look para ESPN F90 y llamó la atención de los usuarios en las redes sociales.

Sebastián Vignolo apareció con un cambio de look en ESPN F90, con el que llamó la atención de miles de usuarios en Twitter. El conductor del mencionado ciclo no dudó en modificar su imagen, aunque no explicó a qué se debió su contundente decisión. Con unos llamativos lentes, el "Pollo" dijo presente en el estudio de la señal televisiva para conducir su programa acompañado de su equipo periodístico, que tampoco hizo mención a su particular apariencia.

No es la primera vez que el relator lleva estos anteojos, ya que también lo hizo en febrero de este año pero tampoco reveló el motivo. En aquella ocasión, incluso, tanto Mariano Closs como Diego "Chavo" Fucks contaron que tuvieron que operarse de la vista para no usarlos. Sin embargo, Vignolo no ocultó su nuevo atuendo y generó que los internautas hablen de él a través de la red social del pajarito.

La reacción de los usuarios en Twitter por el look del "Pollo" Vignolo

Vignolo reveló cuál es su vicio fuera del periodismo y Ruggeri lo cruzó

Sebastián Vignolo reveló en vivo en ESPN F90 cuál es su actividad fuera del periodismo y Oscar Ruggeri lo cruzó en vivo. Como es habitual, los integrantes del equipo dialogaron de un tema que poco tiene que ver con lo futbolero y se dio este intercambio de opiniones entre el conductor y el campeón del mundo en México 1986. Es que al exjugador no le gustó nada lo que contó el relator y se lo demostró en sus respuestas.

"¿Vos te aburrís en los momentos que no estás acá?", preguntó Ruggeri. Sobre esto, Sebastián Vignolo respondió: "¿Estás loco vos? Estoy disfrutando mucho. La lectura es como que te abre la cabeza. Y también jugar un par de partidos a la Play te abre la cabeza un poco ¿Qué tiene de malo un poco de ocio?. La estoy rompiendo toda con el Arsenal, soy técnico y compré a Lautaro Martínez. Open mind".

Indignado, el "Cabezón" le contestó: "¿Open por jugar a la Play? Dale. Estás todo el día pip pip pip y te pasa una cosa por encima de la cabeza y no miras nada". El conductor escuchó a su compañero y lanzó: "¿Querés jugar a la Play? Te juego un Argentina contra Brasil, vos si querés jugar con Argentina. Juego con Costa Rica ¿Querés jugar? El viernes la traemos, tenés dos días para aprender". Ante esto, el campeón del mundo dejó en claro su postura: "No, no quiero estar todo el día así, no sé jugar".