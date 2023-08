El Cai Aimar destrozó al Chavo Fucks ante Pollo Vignolo y arde ESPN F90: "Boludo"

El caliente debate por el Boca de Jorge Almirón en la Copa Libertadores.

En ESPN F90 hubo un debate muy caliente en vivo por el Boca de Jorge Almirón en la Copa Libertadores 2023. En el pase entre el programa de Sebastián "Pollo" Vignolo y F12, el que conduce Mariano Closs, pasó de todo luego de que el "Xeneize" avanzara a los cuartos de final frente a Nacional de Montevideo en La Bombonera.

En la edición del jueves 10 de agosto, el escándalo comenzó cuando Esteban Edul opinó que la serie "se emparejó por los errores de Almirón". Fue entonces cuando varios colegas no coincidieron al aire y lo cruzaron para defender al entrenador del equipo de La Ribera por sus planteos, tanto en la ida en Uruguay como en la vuelta en Buenos Aires.

El caliente debate en ESPN por el Boca de Almirón: "Irrespetuoso"

Muy sincero, Edul opinó en F12 que "el obstáculo más difícil que tuvo Boca en los octavos de final fueron las malas decisiones de Almirón. En Montevideo y en La Bombonera...". Cuando Closs le pidió que mencionara las supuestas fallas del técnico, Esteban dijo que "la primera fue sacar a (Miguel) Merentiel y no a (Edinson) Cavani, la segunda el ingreso de (Marcelo) Weigandt y no de otro delantero".

Incluso, el panelista manifestó que "a partir de ahí fue una catarata de malas decisiones que pusieron en riesgo la clasificación" y que "era el mejor momento de Boca cuando hizo los cambios, se veía venir el gol, se estaban haciendo los goles solos...". Sin embargo, Mariano lo cruzó y le dijo que "sos un irrespestuoso, porque Nacional hizo un gran partido. Mentira". "Hasta que hizo los cambios al revés y, en lugar de seguir atacando, se lo empataron. Hizo mal los cambios", insistió el ex TyC Sports.

Firme en su postura, Edul reiteró que "las malas decisiones de Almirón igualaron la serie" y que "los jugadores salvaron al técnico en este caso". "¿Tan mal lo viste a Boca?", se sorprendió Closs. "¿Boca no tuvo posibilidades en el 2-1 para estirar la diferencia? ¿Es culpa de Almirón eso?", difirió por su parte Mariano Juan. "Cuando decís ´viene el gol, viene el gol, viene el gol´, cambió todo", le contestó Esteban. "¡No cambió todo, Boca siguió atacando igual!", lo liquidó el exfutbolista.

Pese a que sos colegas no coincidían, Edul añadió: "También armó mal el equipo en la ida... ¡No me dejen como un loco! La gente está enojada con Almirón hoy, eh. Entre el esfuerzo que hicieron y los errores de Almirón, fue una serie dignísima de Nacional". No obstante, Closs enloqueció: "¡Pero estás hablando de Nacional como si fueran unos troncos! ¡Tampoco es un equipo impresentable, paren un poco! ¿Qué les pasa?".

Más tarde, cuando ya había comenzado F90, la discusión continuó en "el pase" con ambas posturas explícitas. Mientras Esteban seguía criticando al DT, Mariano Juan se fastidió y Diego "Chavo" Fucks defendió a Edul. "No le está faltando el respeto, ¿por qué te ponés tan loco?", le preguntó Fucks a Juan. "Porque me molesta cuando se le falta el respeto al trabajo de los demás", le respondió el exfutbolista.

Por su lado, "El Cai" no pudo soportar más el fastidio que llevaba encima y disparó: "Les pido un favor... ¡Que digan, cuando hacen un cambio, si están de acuerdo o no y por qué! ¡Porque así es fácil, una vez que lo viste hablás bien o mal! ¡Si estás de acuerdo o no con el jugador que entra, porque después ahí sentado es fácil!". Cuando "El Pollo" Vignolo le preguntó si había estado de acuerdo o no con los cambios del técnico, "El Cai" reaccionó: "(Exequiel) Zeballos me encanta, tendría que haber entrado un poco antes".

El Cai Aimar estalló contra el Chavo Fucks en ESPN.

"¿Y a Merentiel lo sacabas?", le devolvió el conductor de F90. "¡No, a Merentiel no! Pero lo tenés que decir antes, no después, ¡qué vivo que sos!", repitió el exestratega del "Xeneize". "¡Y sí, ¿cómo vamos a hablar antes de un partido que no se sabe lo que va a pasar?", lo cruzó Fucks. "¡No, boludo, pero antes lo tenés que decir en el momento del cambio!", contestó Aimar. "No, boludo sería si hablo de algo que todavía no se jugó", reaccionó "El Chavo". "¡Dejate de joder!", remató el técnico.