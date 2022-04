El Cabezón Ruggeri se calentó con el Pollo Vignolo en ESPN F90: "Nos va a enfermar"

El "Cabezón" Oscar Ruggeri explotó de bronca contra el "Pollo" Vignolo en pleno ESPN F90.

Oscar Ruggeri se peleó al aire con Sebastián "Pollo" Vignolo en el pase de programa de ESPN F12 a F90 en un debate que -para variar- poco tuvo que ver con el fútbol y el deporte en general. La queja del "Cabezón" fue sobre un tema que, según afirmó en otras ocasiones, le molesta hace tiempo. Esta vez tomó una decisión al respecto y llamó la atención de todos sus compañeros con su accionar en vivo.

La bronca del campeón del mundo en México 1986 refiere al frío del aire acondicionado en el estudio, por lo que se paró, sacó un poncho y se cubrió. Varios de los integrantes del ciclo le dieron la razón pero el cruce se dio con Vignolo quien primero lo miró asombrado y luego lo trató de exagerado. Además, del "debate" participó Mariano Closs, quien tomó partido por uno de los protagonistas de este insólito momento.

El "Pollo" abrió el programa y rápidamente Ruggeri lo interrumpió para colocarse la prenda: "Dale hace el programa, te pido por favor", lanzó el "Cabezón". A lo que el conductor contestó: "¿Para tanto? Vos saliste campeón del mundo. ¿Tanto frío tiene?". El exdefensor no se quedó callado: "Ya fui, ya fue eso. Tenía 23 años". Acto seguido, el relator saludó a Mariano Closs para cambiar de tema pero no lo logró.

El exzaguero nuevamente se metió para opinar sobre el aire acondicionado: "Mariano, no sabés el frío que hace acá. No sé en tu estudio". El periodista de ESPN F12 acotó: "No escarmienta, nos va a enfermar a todos. Acá está más cálido". Por su parte, Vignolo respondió a las críticas de sus compañeros y expresó: "Qué exagerado. Yo pido temperatura ambiente. Vamos a hacer una cosa, vamos a apagar el aire. Vos tirá eso (A Ruggeri) y yo voy a buscar una musculosa".

La fuerte crítica a Boca Juniors en el programa de Mariano Closs

En medio del análisis sobre la derrota de Boca Juniors en la Copa Libertadores ante el Corinthians en Brasil, un periodista del programa de Mariano Closs en ESPN lanzó una fuerte crítica a Sebastián Battaglia. El panelista le pidió la palabra al conductor luego de escuchar las declaraciones del técnico "Xeneize", posteriores al mencionado duelo por el torneo continental. Luego de esto, el integrante de F12 dejó en claro su postura contra el DT.

Luego de escuchar las declaraciones del DT, Costa sentenció: "Cuando sos técnico de Boca, también lo sos cuando te sentas en una conferencia y tenés que saber lo que vas a decir. No podés sentarte para cumplir nada más, en este caso con la Conmebol, porque si no te sancionan. Vos no podés decirle a la gente de Boca: 'Tenemos que seguir con la idea' ¿Qué idea? Te le estás riendo a la gente. Y después 'Un gol nos cambió lo planificado'. ¿Cómo seguimos la historia? Si a Boca le van a hacer un gol en los arranques de partido me levanto de la platea con mi hijo y nos vamos a casa. La gente de Boca está muy caliente y creo que el foco es Battaglia".