Daniel Arcucci dejó en ridículo al Chavo Fucks en ESPN: "Ponete en tu rol"

Daniel Arcucci dejó en ridículo a Diego Fucks en pleno debate de ESPN F90. El equipo periodístico del ciclo analizó lo sucedido en el encuentro entre Barracas Central y Patronato y se armó el debate entre los integrantes luego de que el panelista proponga un fuerte cambio en el VAR para el fútbol argentino. Al "Chavo" no le gustó y expuso su opinión, pero no permitió que sus compañeros lo hagan.

Arcucci pidió que se implemente la incorporación de un exjugador en el sistema de revisión de jugadas y alegó que durante el mencionado partido se dieron varias acciones polémicas y la mirada de un futbolista puede funcionar de manera diferente a la de un árbitro. "Lo de los exjugadores podemos discutirlo otro día. Yo no estoy de acuerdo con ustedes, el árbitro está preparado para eso", le contestó el "Chavo" Fucks.

Por otro lado, el comentarista agregó: "¿Cómo un jugador de fútbol va a arbitrar? Yo pongo un almacén y quiero a un almacenero. Nosotros necesitamos un tipo que arbitre, no uno que juegue". Ante esto, Arcucci lo escuchó y respondió: "Ponete en tu rol de conductor y permití el debate. En esta estoy con los futbolistas. Para mí una de las principales cosas que es de lo peor en el fútbol argentino es la simulación, es insoportable. Muchas veces cae un jugador, me quedo mirándolo y a los dos segundos lo veo levantarse. Pero cuando pasa en una jugada como en esta, si el jugador de Barracas fue vivo el exjugador va a decir que fue una simulación".

Además, Marcelo "Cholo" Sottile se metió en el debate y sostuvo: "Ahí está el punto, hay una situación intermedia. Me parece una buena idea sumar a un exfutbolista, pero no creo que debiera participar en todas las jugadas. Sí en las de las simulaciones, el roce de la pelota, cómo cae, cómo impacta. Tenerlo al exjugador puntualmente para estos casos suma. Y la mayoría de los futbolistas no sabe el reglamento". Ante estos dichos, Fucks contraatacó: "Basta de curro. Los adoro, pero se quieren meter en un lugar donde está un árbitro capacitado y bueno".

Ruggeri se calentó con Navarro Montoya y lo destrozó en vivo

En el programa Fútbol 90 de ESPN se vivió un momento tenso entre dos de los panelistas este viernes. Cuando hablaban sobre las visiones e ideologías que se llevan adelante en el fútbol, Oscar Ruggeri y Carlos Navarro Montoya intercambiaron sus opiniones y derivó en un reproche del exdefensor del seleccionado argentino hacia el el exarquero de Boca Juniors por su mirada futbolística que lo privó de participar del Mundial de México 1986, según él.

El "Cabezón" explotó casi a los gritos y denunció una situación que parecía tener guardada desde hacía mucho tiempo con su interlocutor y sorprendió a todos los presentes: “Vos te perdiste de ir a la selección con nosotros por eso, porque te da lo mismo ganar o no. Si vos decías, ‘hay que ganar’, adentro". Es que Ruggeri siempre hace alusión a la mentalidad con la que se formó aquel equipo que alcanzó la gloria en la Copa del Mundo que brilló Diego Armando Maradona.