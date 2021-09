Casi rompen todo: el bochornoso picadito que jugaron en el programa de Vignolo

Durante el programa ESPN F90, conducido por el "Pollo" Sebastián Vignolo, el equipo se puso a jugar un picadito en el estudio.

Luego del análisis por la victoria de la Selección Argentina de Lionel Messi, el equipo de ESPN F90, programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo protagonizó un bochornoso momento al aire. El conductor provocó a Daniel Arcucci, los integrantes del ciclo jugaron a la pelota en vivo y casi rompen el techo del estudio por un pelotazo del "Chavo" Diego Fucks.

Todo comenzó con la chicana de Vignolo a su compañero: "Dani, mucha gente me dice que agarras la pelota con la mano". Su compañero respondió, dio un par de pases a sus compañeros sin mirar y luego encaró dos veces al "Cabezón" Oscar Ruggeri. En la primera el exdefensor de la Selección Argentina lo bloqueó y el periodista acusó: "Casi me rompés los lentes", mientras que en la segunda le puso el codo en la cara.

Pelotearon un poco más y el "Pollo" le tiró la bocha a Fucks diciéndole: "Tomá gordi" y su compañero la atajó. Se prendió el "Negro" Federico Bulos que tenía los botines de fútbol en la mano. Segundos después el "Chavo" recibió del "Cabezón" quien le dijo: "Pegale tres dedos". El polémico periodista lo hizo pero en lugar de pasarla a uno de sus colegas le pegó fuerte y alto y la pelota fue a parar al techo del estudio que casi termina roto.

El programa continuó con la palabra de Diego Monroig con las novedades de Boca Juniors como es habitual y el momento de jugar al fútbol en pleno ESPN F90 quedó de lado para pasar a otro tema. El periodista que cubre al "Xeneize" anticipó la fecha del duelo ante Patronato por Copa Argentina (22 de septiembre) y la posible sede que no saldría de Santiago del Estero, Córdoba o Mendoza.

El desgarrador recuerdo de Ruggeri sobre Maradona

El "Cabezón" contó un triste recuerdo vivido junto a Diego Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994. Lo asoció a la emoción vivida por Lionel Messi el pasado jueves 9 de septiembre en el Estadio Monumental luego del triunfo ante Bolivia por 3 a 0 en el marco de la décima fecha de las Eliminatorias.

"Los vi llorar a los dos más grandes del mundo. Ayer lo vi a él y al otro (Maradona) lo vi un montón de veces. En el 94 cuando le dijeron que agarre el bolso y se vaya me fui a la habitación donde estaba él, nos quedamos un rato charlando como hasta las cuatro de la mañana, después vino el resto de los muchachos y no sabés como lloraba", contó..

El momento más difícil lo vivió en la cancha: "Se decía que había un positivo, vamos a reconocer la cancha, había una platea llena de periodistas y era raro. Siempre estaban por Maradona y pasa como ahora con Messi. Pero estaba Grondona, los dirigentes iban de acá para allá y Diego estaba solo sentado en el palo del otro arco agarrado de la red. Me fui caminando para allá y ahí me dijo 'me limpiaron del mundial', el ya sabía", sentenció Ruggeri.