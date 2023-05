Cai Aimar retó en vivo a Mascherano ante Pollo Vignolo en ESPN: "Así me gusta"

El reto en vivo del Cai Aimar a Javier Mascherano en ESPN F90, el programa de televisión del Pollo Vignolo. "Así me gusta", le dijo el panelista al DT de la Selección Argentina Sub 20.

Carlos "Cai" Aimar retó en vivo a Javier Mascherano en ESPN F90, el programa de televisión de Sebastián "Pollo" Vignolo. El entrenador de la Selección Argentina Sub 20 fue entrevistado diez días antes del arranque del Mundial de la categoría como local y dejó conceptos interesantes.

Sin embargo, en un momento de la nota, el DT de 72 años le dio un consejo paternalista desde el estudio del canal deportivo y sorprendió a "Masche". El exmediocampista quedó incrédulo en el móvil desde el predio que la AFA tiene en Ezeiza. "Así me gusta", le dijo el experimentado panelista al ex Barcelona.

El Cai Aimar aconsejó en vivo a Mascherano en ESPN: "Relajate"

Mientras transcurría la entrevista en la edición del miércoles 10 de mayo de 2023, llegó el turno de la pregunta del ex Rosario Central. Fue entonces cuando se dirigió directamente a "Masche" y le dijo: "Me llama la atención que estás demasiado preocupado, ¡relajate!". "Con toda la experiencia que vos has vivido, con todo el conocimiento que tenés... ¡En serio te lo digo eh! Parece que estás re preocupado, ¡tranquilo!", insistió el panelista.

"Nooo, ´Cai...´", le contestó el entrevistado mientras sonreía. Sin embargo, el cordobés no lo dejó terminar y le consultó por el esquema táctico que utilizará en la Copa del Mundo. "Primero, quedate tranquilo, no estoy preocupado. Yo creo que...", le devolvió el exvolante. "¿Seguro?", lo interrumpió el panelista. "Sí, sí, quedate tranquilo. Mirá, es imposible estar en un lugar mejor, sé que la gente de acá me tiene mucho aprecio", insistió el ex Liverpool.

En ese sentido, el ex West Ham añadió que "no hay nada de qué preocuparse", aunque aclaró que "después, esto es fútbol". "¡Así me gusta!", lo interrumpió Aimar nuevamente. "No lo veo de esa manera. En el fútbol hay que convivir con diferentes situaciones y eso es lo que trato de transmitir, nada más", le explicó el santafesino. "Pero muchas veces uno, por ser responsable, da una imagen que no quiere dar", aceptó.

"Siempre tuve claro que si seguía en el fútbol iba a ser para disfrutar. Creo que el fútbol no es para sufrirlo", expresó Mascherano. Incluso, reflexionó que "si lo sufrís, mejor dedicarse a otra cosa". "¡Muy bien!", lo felicitó su colega. Y el entrevistado cerró: "Tengo tres hijos, una familia para preocuparme... Pero esto hay que hacerlo con ilusión, con alegría, porque somos unos privilegiados de hacer lo que nos gusta. Entonces, no tiene sentido hacerlo con presión ni sufrirlo".