Alejandro Fantino contó los detalles de su reunión con Riquelme y confesó: "Es picante"

Alejandro Fantino contó una divertida anécdota que vivió junto a Juan Román Riquelme en su casa. También estuvieron otros integrantes del Consejo del Fútbol de Boca.

Alejandro Fantino reveló una desopilante anécdota que vivió junto a Juan Román Riquelme meses antes de que inicie la pandemia. El momento que compartió junto al vicepresidente de Boca Juniors se dio en la casa que el ídolo tiene en Nordelta y junto a ellos estuvieron un exjugador de la institución y uno de los arqueros del plantel actual que comanda Sebastián Battaglia. El conductor no se guardó nada y recordó la "divertida" tarde con Román y compañía.

Durante una nueva emisión del ciclo Paren la mano, Fantino -reconocido hincha del "Xeneize"- aprovechó que hablaron del club de La Ribera para dar detalles este hecho que sorprendió a todos. La historia develada por el mencionado periodista deportivo incluye mates, pocas palabras y fútbol de la segunda división de un país de Europa. Sin embargo, lo que más llamó la atención en sus relatos fue cómo la contó.

En medio del programa que conduce el reconocido influencer Luquitas Rodríguez, Alejandro Fantino aseguró: "Ustedes saben lo difícil que es Juan Román Riquelme. Es picante, es difícil relacionarse con él. La última vez que estuve con él me invitó a tomar unos mates antes de la pandemia a una casa en Nordelta. Fui, me senté y estaba el 'Chelo' Delgado, Javier García y él".

Acerca del día que vivió en la casa de Román, el exconductor de El Show del Fútbol generó risas entre los integrantes del ciclo con lo más entretenido de la anécdota: "Tomaron 25 litros de mate, vieron cuatro partidos de la segunda de Austria. No sé como lo tienen el ascenso de Austria. Vieron un partido de Tristán Suárez de Viena y yo quería hablar de otras cosas. Y decía 'Y vos cómo andas', 'Y yo bien' y el 'Chelo' decía 'Qué bárbaro', te lo juro".

Alejandro Fantino, enfurecido por una decisión de América TV

El conductor está muy enojado con una decisión del canal que afecta a su programa nocturno, Animales Sueltos. En su clásica columna de espectáculos para Lanata sin Filtro, Marina Calabró habló sobre el rating de Animales Sueltos y luego contó: "Me dijeron que estaba enojado porque mañana lo levantan para poner el especial de El Polaco con Martín Bossi".

"Me dijeron que está furioso porque siente que las tiene todas en contra. Que le dejan un piso horrible, que cuando hay que levantar un programa para no exponer a Florencia Peña lo levantan a él. No está contento con esta decisión del canal", explicó la periodista. "Cuiden a Fantino. No tienen muchas estrellas en el canal. Cuidenlo porque en cualquier momento arma el bolsito y se les pianta", advirtió Calabró.