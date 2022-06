Alejandro Fantino, enfurecido por una decisión de América TV: "Arma el bolsito y se va"

El conductor no se bancó una decisión del canal y su entorno afirma que está furioso. Advierten que podría irse si no lo cuidan.

La interna en América TV está que arde. A los conflictos y tensiones ya conocidas se le suma la de una de sus principales figuras. Se trata de, ni más ni menos, que de Alejandro Fantino. El conductor está muy enojado con una decisión del canal que afecta a su programa nocturno, Animales Sueltos.

En su clásica columna de espectáculos para Lanata sin Filtro, Marina Calabró habló sobre el rating de Animales Sueltos y luego contó: "Me dijeron que estaba enojado porque mañana lo levantan para poner el especial de El Polaco con Martín Bossi".

"Me dijeron que está furioso porque siente que las tiene todas en contra. Que le dejan un piso horrible, que cuando hay que levantar un programa para no exponer a Florencia Peña lo levantan a él. No está contento con esta decisión del canal", explicó la periodista. "Cuiden a Fantino. No tienen muchas estrellas en el canal. Cuidenlo porque en cualquier momento arma el bolsito y se les pianta", advirtió Calabró.

El Polaco debutó en América TV el pasado 6 de mayo con De gira con El Polaco y su invitado fue el cantante Joaquín Levinton. Ahora, el viernes 24 de junio hará su segundo especial en el canal y entrevistará a Martín Bossi. El referente de la movida tropical hará 8 episodios que serán emitidos mes a mes. El ciclo se basa en entrevistas mano a mano a bordo de una camioneta. El Polaco le pregunta a su invitado sobre diversos temas: desde su presente profesional hasta intimidades de su infancia.

Alejandro Fantino enfrentó el rumor de su romance con El Polaco Bastía

Alejandro Fantino se refirió a las relaciones que tuvo en su vida y enfrentó los rumores de romance con Adrián "El Polaco" Bastía, ex jugador de Racing con el que fue vinculado durante muchos años. En dicho marco, explicó: "Siempre mantuve todo lo que hice en mi mundo y en el mundo de la persona con que lo compartía. ¿Y qué pasaba?. Como no me mostraba, empezaron a dudar. Yo me reía, pero decían que salía con Luciano Pereyra o que era la pareja del 'Polaco' Bastía". De hecho, aseguró que el ex mediocampista de Racing siempre fue su "amigo".

En tanto, Fantino indicó que en aquellos tiempos la sociedad patriarcal se resistía aún más a tolerar una relación entre hombres. "Hace 20 años era como que te dijeran que eras un asesino". Y dejó en claro que recibió muchos insultos y agravios machistas en los estadios de fútbol: "Me gritaban en la cancha. Y yo me cagaba de risa. Pero eso tenía que ver con el hecho de haber sido siempre muy para adentro y no contar mis cosas". Finalmente, concluyó: "Son esas cosas imbéciles que se instalan y que nunca me afectaron a mí personalmente, porque no tendrían nada de malo tampoco si hubiesen pasado".