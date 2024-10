A pura ironía, el Pollo Vignolo lapidó a los críticos de Messi en ESPN: "Cosquín"

A pura ironía, el Pollo Vignolo lapidó a los críticos de Messi en ESPN

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió a todos sus compañeros en ESPN F90 con su clásico editorial de todos los días. El conductor de televisión no sólo se refirió a la goleada 6 a 0 de la Selección Argentina ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas, sino que también se enfocó principalmente en Lionel Messi. Con sus palabras, atacó a los que alguna vez criticaron al mejor del mundo por su rendimiento con la camiseta de la "Albiceleste" y no se guardó nada.

El famoso relator de la señal de Disney destacó al hombre del Inter Miami que tuvo otra noche soñada en el Estadio Más Monumental por la décima fecha del clasificatorio rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Es que el astro rosarino marcó tres goles, dio dos asistencias y fue la gran figura de la noche en Núñez. El reconocido periodista lo llenó de elogios, pero la idea de su análisis estuvo dirigida a lo que significa el diez y las críticas que recibió con el paso de los años.

"Me acuerdo cuando hace algún tiempo se le reclamaba a Messi, se le exigía que sea más argentino... Le pedían que cante el himno, que coma dulce de leche, que vaya a Cosquín, no sé, que sea más argentino. Fue de esas cosas que quedaron allá... gracias a Dios fueron tapadas con el tiempo y porque a la larga siempre ganan los buenos. Messi es bueno y en la vida tienen que ganar los buenos", sostuvo Vignolo en el comienzo de F90 sobre la "Pulga".

Luego, el conductor continuó con su idea: "Messi tenía que ganar. Nosotros vivimos aquella etapa, dura difícil y complicada. Ahora... tendría que haber sido al revés. Los argentinos tendríamos que ser más Messi. ¿Cómo es? De pibito la tenés difícil y buscas la solución para poder encontrarla y tener una vida diferente. Es un tipo que se cae una vez, dos, tres y se levantó cuatro". Por último, el periodista remarcó varias cualidades del astro: "Ser Messi es ser responsable, respetuoso, solidario, pensar en equipo, porque nunca pensó en él. Es ir en búsqueda de los sueños, no entregarse, no regalarse, no abandonarse. Messi es todo, el que sale a la cancha pero también al que vemos cómo vive. Es ser una buena persona, mantener la humildad a pesar de tocar el cielo con las manos a pesar de ser el dueño del cielo. ¿Saben cuántas cosas cambiarían si nosotros seríamos más Messi?".

Lionel Messi la rompió contra Bolivia con la Selección Argentina en las Eliminatorias

Las estadísticas de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina

Partidos jugados : 189.

: 189. Goles : 112.

: 112. Asistencias : 58.

: 58. Títulos: Mundial Sub 20 en Países Bajos 2005; Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008; Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022.

El equipo de Lionel Messi sumó a otro exjugador de la Selección Argentina para trabajar

Uno de los mejores jugadores de la Selección Argentina en los últimos años, Gonzalo Higuaín, va a tener un trabajo cerca de Lionel Messi y gracias al crack argnetino. Es que el exdelantero será parte del Inter Miami.

Según se supo, el sexto máximo goleador histórico de la Selección argentina se convertirá en el Entrenador de Desarrollo de Jugadores del Inter Miami II de la Major League Soccer Next Pro, tercera división del futbol estadounidense. En septiembre de 2020, el delantero franco-argentino se unió al joven equipo del Estado de Florida que estaba en su segundo año en la Major League Soccer. En Miami, el ex futbolista del Real Madrid de España se convirtió en la primera estrella que recaló en el equipo propiedad del mediocampista inglés David Beckham y dejó un recuerdo imborrable con 29 goles en 70 partidos hasta octubre de 2022 cuando decidió retirarse del fútbol.