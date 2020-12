Racing consiguió un triunfo histórico en el mítico estadio Maracaná de Brasil contra Flamengo y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y en el análisis que impulsó en su programa Sebastián "Pollo" Vignolo sobre el partido, el protagonista fue el técnico de La Academia, Sebastián Beccacece.

El panel de ESPN se dividió en dos: aquellos que defendían las formas del técnico de Racing (entre ellos, el propio conductor del programa), y quienes se mostraban disconformes con las eufóricas celebraciones del DT. Vignolo, enojado, expresó sus argumentos para bancarlo.

"¿Saben por qué me duele, me da un poco de bronca? Ayer terminé de relatar a Racing y quedé eufórico. Me dieron ganas de tocar bocina. Le mandé a un hincha de Racing "vamos" con un puñito para Racing. Me hice hincha de Racing ayer, lo sentí como una victoria propia", lanzó el conductor.

Sus colegas mostraron su desacuerdo mientras veían las imágenes de los festejos en el vestuario de Racing. En ese momento, Sebastián Domínguez aseguró: "Esto me encanta porque es íntimo. Pero hay un momento donde tenés que hacer el click de que esto sigue. Por ejemplo, Gallardo ya ganó un montón de cosas, sabe lo que viene. Lo que le falta a Beccacece es entender que después de una victoria así uno puede ser medido".

Al escuchar al exjugador de Vélez, Vignolo frenó el debate, respondió que ahí le daba la razón, y se dispuso a contar una anécdota: "Me quería morir, Bingo de Flores, grité segunda línea y no se podía, era una. Línea grita uno. Y yo grité y ya no valía. Me quería morir, me miró todo el mundo".

Luego de las risas de todos en el ciclo, el conductor introdujo el corte comercial e imitó el festejo de Beccacece en el Maracaná, tirado en el suelo: "Vamos a la pausa y ya regresamos a 90 minutos de Fútbol". Ruggeri no se resistió y se tiró encima de Vignolo.

Racing venció a Flamengo por penales y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Después de igualar 1-1 en Avellaneda y conseguir el mismo resultado en Brasil, Racing se hizo fuerte y consiguió el pase a cuartos de final de Copa Libertadores dejando afuera a, nada más y nada menos, que el último campeón de América. Más allá del resultado, el nivel de juego del equipo fue bajo y le costó mucho encontrar el arco rival. Flamengo dominó casi todo el partido pero falló cada vez que se encontró frente a Arias.

De esta manera, Racing clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores y espera por su rival. A diferencia del resto, recién lo conocerá el próximo miércoles cuando Boca reciba a Internacional de Porto Alegre por la vuelta de octavos en la Bombonera. Recordemos que a causa del duelo por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, el primer encuentro entre ambos se suspendió. Por esa razón, el Xeneize jugará la ida este miércoles por la noche en el Beira-Río de Brasil.