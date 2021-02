Después de que se conocieran los audios de Leopoldo Luque sobre Diego Maradona el día de su muerte, Oscar Ruggeri explotó de bronca contra el médico del mejor jugador de la historia y le dijo de todo.

"Qué loco tratar así tu amigo ¿no?", dijo el ex número 6 de la Selección nacional. En el programa del que es panelista, Ruggeri disparó: "Supuestamente era su amigo, por eso me sorprendí. Cuando ves tenés un amigo no tirás esas frases por tirar. No puedo creer que los audios sean verdad. También escuché a la cocinera, que era quien le intentaba hacer la recuperación".

Enojado y frustrado por la situación, en ESPN Ruggeri aseguró que los audios revelan el poco afecto que el entorno de Maradona tenía para con Diego. Enloquecido indicó: “Ese es típico de cuando nosotros decimos a veces que nos usan. Lo usaron y sí, lo usaron, para estar en la foto y después desaparecer".

Por otro lado, también apuntó contra la actual situación. “Lo usaron, se hicieron conocidos... ahora hay que ver. Te gusta estar al lado de esto, ahora hay que bancársela", disparó. Por último agregó: "No sé la Justicia qué determinará, pero hay que bancarse la que viene".

Las palabras de la Cocinera de Diego Maradona

La cocinera de Diego Maradona en su última morada ubicada en San Fernando reveló cómo fueron las horas previas al fatídico deceso del astro argentino Por otro lado, desmintió a la psiquiatra Agustina Cosachov sobre sus intentos de reanimación al momento de encontrar "frío" al "Diez".

"Ese día no… Mucha locura. No sé si es verdad o mentira (NdeR: que lo escucharon moverse antes del trágico final). Yo cuando lo vi ya estaba ahí… Lo único que recuerdo es el conteo que no quiero ni acordarme, 1, 2, 3, vamos. Es muy fuerte. La enfermera contaba, cuando le hacían el RCP. No hubo manera", comenzó diciendo Romina Milagros Rodríguez.