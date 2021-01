Sebastián El Pollo Vignolo es una de las figuras más reconocidas de F90, programa emitido todos los mediodías por ESPN. Antes del inicio de cada edición, que cuenta con debates sumamente picantes, el presentador suele realizar un editorial sobre lo sucedido en el mundo del fútbol argentino. Este jueves, el periodista comenzó analizando el papel de Boca ante Santos, en el 0-0 por la Copa Libertadores 2020, y su compañero Daniel Arcucci lo interrumpió. Como consecuencia, el conductor de TV estalló de bronca.

El conductor intentó explicar una metáfora de lo que significó el empate para el Xeneize en la Libertadores. A Arcucci no le gustó el ejemplo que puso y le cortó el discurso de manera inesperada: "¿Sabés qué beneficio tuvo anoche así te quedás conforme con eso? Lo único que vale de local es que no te hagan un gol. Y a Boca no le hicieron ningún gol".

Pese al comentario de su compañero, el Pollo Vignolo intentó continuar con la editorial: "Tener invitados en tu casa es un plomo. Tenés que esperar a que se quieran ir...". Sin embargo, y una vez más, Arcucci lo frenó y disparó: "¿Querés seguir el editorial, Sebastián? Porque es insostenible el editorial. En pos de que no estigmaticen a Boca por los planteos de Boca, lo estigmatizaste vos...".

No contento con el testimonio, Vignolo expresó: "Me mató, ¿no?". Y luego de una breve pausa, le habló a los productores de ESPN: "Que arranque él mañana el editorial". Más tarde, y mientras observaba al periodista que más cerca estuvo de Diego Maradona, le resaltó: "Arrancala vos. Arrancá vos. No, no, no, no... Arrancá vos el editorial".

Sorprendido por la situación, Arcucci no tuvo mucho para decir. Y el Pollo, un poco más tranquilo, continuó insistiendo en que continúe con la presentación: "A mí me gusta, de verdad, cuando alguien me critica y sobre todo alguien que tiene tus pergaminos, alguien que fue director del diario La Nación en la parte deportiva, alguien que es parte de este programa que prácticamente lo empezamos juntos... Me gustaría que la hagas, Daniel Arcucci".

El clima se puso tenso durante algunos minutos. Aun así, la calma llegó cuando los demás periodistas del programa como el Chavo Fucks, el Cholo Sottile, el Bambino Pons y Federico Bulos también se sumaron a la conversación.