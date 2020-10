Sebastián Vignolo realizó un inesperado anuncio en vivo tras enterarse que no relatará a la Selección Argentina en ningún canal televisivo

El periodista de ESPN y relator Sebastián Vignolo realizó un inesperado anuncio en vivo tras enterarse que no relatará a la Selección Argentina en ningún canal televisivo. Tras haber participado de las coberturas en los últimos mundiales y la pasada Copa América 2019 disputada en Brasil, el Pollo se ha quedado fuera de los esquemas y lanzó un picante mensaje que pudo escucharse al aire de 90 minutos de fútbol.

Comenzando la edición del día lunes a las 13 horas de Argentina, Sebastián Vignolo le dio inicio a su habitual editorial de cada día y lanzó: "Yo no me perdonaría que termine el ciclo Messi y no haber salido campeón del mundo. No me lo perdonaría. Claro, no depende de mí ni de ninguno de los que están acá".

El inesperado anuncio de Sebastián 'Pollo' Vignolo tras enterarse que no relatará a Argentina

Acto seguido, el Pollo se metió de lleno en el tema alusivo a la Selección Argentina, que este lunes debutará en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. "Es una espina que no me podría sacar. Me dolió la de 2014, la de 2018 no tanto porque fuimos a Rusia y no competimos. Pero ahora empieza el último capítulo de Messi en la selección argentina", sentenció Vignolo.

En ese momento, cuando nadie se lo esperaba, el conductor de 90 minutos de fútbol lanzó un dardo envenenado tras conocer que no relatará a Lionel Messi tras varios años de estar al frente en las transmisiones albicelestes. "Arranca el Mundial el jueves. Aprovecho muchas gracias a todos. ¿Qué cosas no me perdonaría? Maradona, tenemos una suerte los argentinos. Realmente somos afortunados. Un Maradona y un Messi".

Cuándo juega la Selección Argentina: día, horario y posible formación ante Ecuador

La Selección Argentina debuta este jueves a las 21:10 horas ante Ecuador, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El entrenador Lionel Scaloni ya tiene su equipo titular en la mente, aunque no ha dado grandes indicios de cuáles serán los once apellidos que saltarán al campo de juego.

De todos modos, y sin duda alguna, uno de los jugadores que estará desde el minuto cero dentro del rectángulo de juego es Lionel Messi. La Pulga llegó a Argentina en las últimas horas y está a disposición del cuerpo técnico para la doble fecha de Eliminatorias ante Ecuador (en La Bombonera, jueves 21:10 horas) y Bolivia (en La Paz, próximo martes a las 17 horas).