Polémica en el TC: la brutal sanción a un piloto por una peligrosa maniobra

Un piloto de TC sufrió una fuerte sanción a raíz de una polémica acción que protagonizó el pasado fin de semana. El domingo 20 de octubre en San Nicolás, el deportista chocó a uno de sus rivales en pleno circuito lo que, en principio, le valió una breve penalización en el momento. Con el paso de los días, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera) lanzó un fuerte comunicado con el castigo que impactará de lleno en él a dos fechas del final del campeonato.

Quien protagonizó este lamentable hecho que conmovió al mundo de los fierros fue Diego Ciantini, hijo del "Bocha", fue parte importante del automovilismo a nivel nacional durante años. La "víctima" principal de su Chevrolet Camaro fue Julián Santero (Ford Mustang), quien recibió el fuerte impacto y perdió el control de su auto en lo que fue la primera serie de la jornada. Para colmo, volvió a la pista y se estrelló con otro de sus colegas en un accidente que pudo tener peores consecuencias.

El oriundo de Balcarce, provincia de Buenos Aires, perderá 5 puestos en la próxima clasificación que tenga lugar en el autódromo de Toay, ubicado en La Pampa. El fundamento que utilizó la Comisión Asesora y Fiscalizadora fue que el piloto de 26 años hizo una "maniobra peligrosa". Cabe destacar que Santero se despistó y en su vuelta chocó contra el Torino NG de Nicolás Cotignola dejándolo sin chances de continuar.

En un principio, Ciantini se vio obligado a largar en los últimos puestos y terminó 33°, 10 posiciones por encima de lo que largó. Con dos jornadas por delante en el campeonato, lo cierto es que la posibilidad de salir campeón se alejó un poco más, aunque no pierde la ilusión de revertir esta situación. "Tengo que analizar bien el descenlace porque no me gusta que alguien quede afuera o haya una maniobra polémica", esbozó el "Bochita" una vez culminada la carrera luego de explicar lo que vivió en ese momento donde añadió que "se engancharon las gomas".

Diego "Bochita" Ciantini recibió una fuerte sanción

Cuándo es la próxima carrera del TC en 2024

El Turismo Carretera se presentará otra vez el domingo 10 de noviembre alrededor de las 13.15 horas. La transmisión en vivo en la televisión será de la TV Pública. En tanto, el streaming online irá por DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas. El circuito que albergará la competición es nada menos que el de Toay, en La Pampa.

El autódromo del TC con el que sueña todo Ford

Un autódromo emblemático del TC se prepara para recibir la anteúltima competencia del Turismo Carretera en el 2024, con la ilusión a pleno de los hinchas de Ford de un nuevo título del "Óvalo" en la máxima categoría del automovilismo argentino. Las condiciones están dadas para que la marca sume otro trofeo a sus vitrinas, ya que la próxima presentación será la anteúltima de la vigente campaña, que se definirá el domingo 1° de diciembre en el Roberto Mouras de La Plata (Provincia de Buenos Aires).

El circuito que albergará la competición es nada menos que el de Toay, en La Pampa. Se trata de un trazado en el que el Falcon se impuso en 7 de las 16 finales disputadas, es decir en casi la mitad de las presencias allí. La pista, ubicada a unos diez kilómetros al sudoeste de la capital provincial Santa Rosa, fue inaugurada el 11 de noviembre del 2012 y hubo 16 carreras. A partir de aquel entonces, se corrió en todos los años a excepción de 2020, como consecuencia de la pandemia de coronavirus.