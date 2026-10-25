Qué es la TC Pick Up: formato, figuras y campeones

La TC Pick Up se transformó en pocos años en una de las categorías más particulares del automovilismo argentino. Creada por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), comenzó a competir en 2018 y trasladó a la pista un segmento que tiene enorme importancia en el mercado local: las pickups.

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En lugar de coupés o sedanes, los pilotos conducen vehículos con la imagen de modelos como Ford Ranger, Toyota Hilux, Chevrolet S10, Volkswagen Amarok, Fiat Toro y, desde 2026, la china Foton Tunland. No son, sin embargo, camionetas convencionales preparadas para correr.

Se trata de vehículos desarrollados específicamente para competición, con chasis, suspensiones, elementos de seguridad y mecánica adaptados al reglamento de la categoría.

Cómo se disputa el campeonato del TC Pick Up en 2026

En 2026, la temporada está compuesta por 11 fechas. Las primeras siete conforman la denominada Etapa Regular.

Cuando termina esa primera parte, los 12 mejores pilotos del campeonato avanzan a la Copa Coronación Shell V-Power, que se disputa durante las últimas cuatro carreras y determina al campeón. El ganador de la Etapa Regular comienza la Copa con 15 puntos adicionales.

Además, cada piloto clasificado recibe un bonus de ocho puntos por cada victoria conseguida durante las primeras siete fechas. Por ejemplo, Mariano Werner ganó la Etapa Regular 2026 y además consiguió dos carreras, por lo que inició la definición con 31 puntos: 15 por ganar la fase inicial y 16 por sus dos triunfos.

Los “3 de último minuto”

Existe además una segunda oportunidad para quienes quedaron afuera de los 12.

Después de la décima fecha, los tres pilotos mejor ubicados en la tabla general que no estaban originalmente clasificados ingresan a la Copa para disputar la última carrera.

Es el sistema conocido como los “3 de último minuto”.

Otro requisito fundamental es que para ser campeón hay que haber ganado al menos una carrera durante la temporada.

La fecha final entrega además un 50% más de puntos que una competencia convencional, por lo que el campeonato puede cambiar considerablemente en el último fin de semana.

Las grandes figuras

Por la categoría pasaron algunos de los nombres más importantes del automovilismo argentino. Guillermo Ortelli fue el ganador de la primera carrera de la historia.

También compitieron o compiten figuras como Agustín Canapino, Mariano Werner, Omar “Gurí” Martínez, Juan Pablo Gianini, Gastón Mazzacane, Julián Santero, Andrés Jakos, Diego Azar y Otto Fritzler.

En 2026, precisamente Fritzler, Canapino, Hernán Palazzo, Werner y otros protagonistas integran la pelea por la Copa.

Quién ganó más campeonatos

El gran nombre de la historia de la categoría es Juan Pablo Gianini.

El piloto de Salto fue campeón en 2019, 2020, 2021 y 2024, por lo que acumula cuatro títulos y es ampliamente el máximo campeón de la TC Pick Up.

También es considerado por la propia ACTC como el piloto más ganador de la historia de la divisional.

Los restantes campeones fueron:

Gastón Mazzacane , en 2018.

Omar “Gurí” Martínez , en 2022.

Mariano Werner , en 2023.

Agustín Canapino, en 2025.

El título de Canapino tuvo además una particularidad: fue el primero obtenido por Chevrolet en la categoría, con una S10. Así, en menos de una década, la TC Pick Up logró construir una identidad propia: camionetas, pilotos consagrados y una definición mediante playoff que mantiene abierta la lucha hasta las últimas fechas.

Y aunque cada temporada aparecen nuevos protagonistas, existe por ahora una referencia difícil de igualar: Gianini, con cuatro campeonatos, continúa siendo el hombre más exitoso desde que las pickups comenzaron a correr en 2018.