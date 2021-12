Se cumplen 93 años de la mayor goleada en un Superclásico de Boca vs River: quién ganó y por cuánto

El abultado triunfo de 1928 estableció una marca histórica que no pudo ser superada jamás en la historia de los partidos entre Boca y River.

El 23 de diciembre de 1928 se registró la mayor goleada en la historia del Superclásico entre River y Boca. Fue un triunfo humillante por seis goles de diferencia, en un partido que finalizó antes del tiempo reglamentario, por lo que podría haber sido aún más abultado. Eran tiempos que el fútbol era amateur pero -no por eso- menos competitivo.

Boca le ganó por 6-0 a River en su vieja cancha de madera ubicada en Alvear y Tagle. El "Xeneize" no tuvo piedad con su clásico rival con el que había compartido barrio hasta 1913. Los goles fueron convertidos por Domingo Tarasconi, Esteban Kuko y Roberto Cherro. Los tres marcaron en dos oportunidades cada uno. El partido fue suspendido siete minutos antes del final por un pedido del capitán de River, Eduardo Forte, al árbitro ya que se habían quedado con tres jugadores menos por lesión. Antes de la media hora de juego, Jerónimo Uriarte y Alejandro Giglio, chocaron sus cabezas y no pudieron seguir jugando. Todavía no existía la posibilidad de hacer cambios. Luego también se retiró lesionado Francisco Gondar.

Boca nunca reguló la marcha, por más que tenía varios jugadores más, y así constituyó una paliza histórica, difícil de ser superada. La superioridad fue marcada desde el inicio ya que a los tres minutos de juego Tarasconi festejó el primer gol del partido. Con River en inferioridad numérica la diferencia entre los dos conjuntos se hizo más notoria.

Aquella goleada, de la que hoy se cumplen 93 años, no es el Superclásico con más goles. Ese récord lo tiene el partido disputado en el estadio José Amalfitani de Vélez el 15 de octubre de 1972, cuando River se impuso por 5-4 en un encuentro atrapante por el Torneo Nacional. Boca iba ganando 4-2 y el "Millonario" lo dio vuelta con un gol de Carlos Morete pasados los 90 minutos de juego.

“Un partido que no olvidaremos jamás”, tituló la revista El Gráfico sobre aquel Superclásico. A los nueve minutos River ganaba 2-0 con goles de Ernesto Mastrángelo y Oscar "Pinino" Mas. Luego el arquero José Pérez le atajó un penal a Rubén Suñé de Boca. Igual el "Xeneize" revirtió el resultado con tres tantos convertidos por Hugo Curioni, Ramón Ponce y Osvaldo Potente. Pero River lo empató con goles de Más y Morete, que también marcó el gol agónico que le dio el festejado triunfo a su equipo.