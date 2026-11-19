Duro golpe para Argentina en el debut del Mundial Sub 17 2026: cayó ante Australia por 2 a 0 en la primera fecha del Grupo C.

La Selección Argentina Sub 17 recibió un sorpresivo golpe en su presentación en el Mundial de la categoría que comenzó este jueves y que se está disputando en Qatar: por la primera fecha del Grupo C, la 'Albiceleste' cayó por 2 a 0 contra Australia. Los goles del combinado oceánico fueron de Álvaro Güich en contra y del talentoso Akol Akon; sobre el final, Benjamín Vallejo vio la tarjeta roja por una fuerte infracción.

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El equipo dirigido técnicamente por Diego Placente no logró incomodar al rival a lo largo del partido, más allá de alguna ocasión aislada en los primeros minutos del encuentro o algún remate de media distancia que se chocó con la buena respuesta del arquero Charlie Wilson-Papps. En el complemento, el tanto en propia puerta del defensor de Rosario Central terminó de desacomodar a Argentina, que desde entonces perdió toda claridad para generar peligro en el área de Australia.

Video: los goles de la derrota de Argentina ante Australia en su presentación en el Mundial Sub 17

El fixture que le queda a Argentina en el Mundial Sub 17

Domingo 22 de noviembre, 12:30 horas de Argentina: Argentina vs. Mozambique.

Miércoles 25 de noviembre, 12:30: Argentina vs. Dinamarca.

Para avanzar a los 16avos de final, la Selección deberá terminar entre los dos primeros del grupo o quedar entre los ocho mejores terceros de las 12 zonas.

La lista de convocados de la Selección Argentina Sub 17

Arqueros: Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán), Kevin Báez (Aldosivi).

Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán), Kevin Báez (Aldosivi). Defensores: Thiago Pérez (Huracán), Julio Coria (Boca Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizábal (Banfield), Bautista Giménez (River Plate), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Alex Cardozo (Lanús).

Thiago Pérez (Huracán), Julio Coria (Boca Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizábal (Banfield), Bautista Giménez (River Plate), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Alex Cardozo (Lanús). Volantes: Matheo Machuca (Independiente), Galo Escobar (River Plate), Benjamín Vallejo (Vélez Sarsfield), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres), Mateo Sánchez (Boca Juniors).

Matheo Machuca (Independiente), Galo Escobar (River Plate), Benjamín Vallejo (Vélez Sarsfield), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres), Mateo Sánchez (Boca Juniors). Delanteros: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobías Goytía (River Plate), Juan Cruz Policella (Vélez Sarsfield).

Los grupos del Mundial Sub 17