Simón Escobar es una de las promesas de Vélez Sarsfield que tendrá un desafío importante en el cierre del año: disputar el Mundial Sub 17 con la Selección Argentina. El lateral izquierdo de 17 años forma parte del plantel que conduce Diego Placente y que representará al país en el certamen de la categoría que se jugará en Qatar durante diciembre.

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El juvenil del cuadro de Liniers atraviesa un momento especial en su carrera: después de destacarse en los seleccionados juveniles y sumar sus primeras armas en el fútbol argentino, se ganó un lugar en la consideración de Placente y será uno de los futbolistas que buscarán mejorar con la 'Albiceleste' el desempeño realizado en la edición del año pasado.

Así juega Simón Escobar, el crack de Vélez que está convocado para el Mundial Sub 17

El futbolista zurdo de 1,85 metros se desempeña principalmente como lateral izquierdo, aunque también puede jugar unos metros más adelante por ese sector, como enganche e incluso como volante por derecha. Su versatilidad es una de sus principales características y le permite ofrecer distintas alternativas dentro del campo de juego.

Su historia en el 'Fortín' comenzó cuando tenía apenas siete años. Desde entonces, recorrió todas las categorías inferiores del club y logró consolidarse como uno de los proyectos más interesantes de la institución. Para 2025, ya había tenido participación con la camiseta argentina en el Mundial Sub 17 y en el Torneo de L'Alcúdia, donde incluso llegó a ser capitán del seleccionado nacional.

En el ámbito local también empezó a dar sus primeros pasos: en la última fecha del Torneo Apertura 2026, Guillermo Barros Schelotto le dio la oportunidad de debutar como titular en Primera División frente a Newell's, en el estadio José Amalfitani. En aquella ocasión, Escobar disputó los 90 minutos y el duelo finalizó con empate 1 a 1.

Dos meses antes de cumplir los 17 años, Escobar hizo su debut profesional con Vélez: fue en el empate por 1 a 1 ante Newell's, correspondiente a la última fecha del Torneo Apertura 2026.

Su experiencia como sparring de la Mayor antes del Mundial 2026

Meses antes de su participación en el Mundial Sub 17, el defensor recibió una convocatoria de Lionel Scaloni para integrar la delegación argentina que se preparaba para disputar el Mundial 2026. Escobar fue uno de los juveniles elegidos para acompañar al plantel durante la gira previa al debut ante Argelia, junto con Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda e Ignacio Ovando. El lateral formó parte de la preparación del seleccionado mayor y estuvo en Alabama para el amistoso frente a Islandia, aunque no integró el banco de suplentes. Pero además, se quedó casi todo el Mundial junto a la Selección y al grupo. De hecho, aparece en una de las últimas fotos del equipo entero.

El día en el que Chiqui Tapia intervino para asegurar su continuidad en Vélez

Uno de los episodios particulares de su carrera ocurrió antes de su participación en el Mundial Sub 17 de 2025. Según reveló Fabián Berlanga, presidente de Vélez, Claudio 'Chiqui' Tapia intervino personalmente para que el juvenil firmara su primer contrato profesional con la institución antes de viajar con la selección.

"El Chiqui lo hizo firmar. Se paró en el vestuario, le habló a todo el plantel, y le dijo ‘a vos en particular ahora, si no firmás, agarrá el bolso y andate, no vas al Mundial'", contó el dirigente en Vélez a Fondo.

La intervención del presidente de la AFA buscó evitar que el futbolista pudiera marcharse mediante la patria potestad. Finalmente, Escobar firmó su primer vínculo profesional y quedó ligado al club de Liniers, que también estableció una cláusula de rescisión.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub-17 2026

El certamen comenzará el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre. La competencia contará con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Argentina integrará el Grupo C, junto con Australia, Mozambique y Dinamarca.