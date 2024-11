Tras la firma con Estudiantes, Foster Gillet avanza sobre otro club sudamericano

Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata mantienen con la Asociación del Fútbol Argentino una disputa con respecto al ingreso de capitales privados externos en los clubes. El mandatario pincha es uno de los que más empuja por el ingreso de dinero bajo este sistema y en la semana se firmó un "preacuerdo" entre el club de La Plata y Foster Gillet, el magnate estadounidense. Ahora se conoció que ese mismo empresario avanza para llegar a un acuerdo con otro club sudamericano, por lo cual el equipo platense no es el único apuntado por el empresario para hacer negocios.

El jueves por la tarde, en el Estadio UNO de La Plata, el Pincha llegó a un acuerdo y firmó -a través de su presidente- un preacuerdo con Guillermo Tofoni, en condición de representante del magnate estadounidense, que marcaría la llegada de capitales privados a través de un socio comercial. En principio se habla de la posibilidad de que Estudiantes de La Plata pueda contar con una inversión cercana a 150 millones de dólares, pero ese dinero no está a disposición, sino que tiene que seguir adelante con el aval de ese preacuerdo. La presentación, en este punto, sería ante una Asamblea de Socios que tiene que validar lo firmado y, justamente, allí se conocerán más detalles del contrato.

Bajo este contexto y ante la rubrica entre Estudiantes y el magnate, se conoció que el empresario estadounidense Foster Gillet no solo tiene en la mira al club platense como terminal para convertirse en socio comercial. La idea del empresario también es iniciar un avance sobre el club Rampla Juniors de Uruguay, uno de de los equipos tradicionales del fútbol del vecino país y que, actualmente, está navegando en la mitad de tabla del campeonato uruguayo. Según pudo saber El Destape, el plan del estadounidense es establecer un modelo similar y las reuniones, que se llevan adelante vía zoom, "están avanzando manera firme".

En este punto, el compromiso presentado pasaría también por una inversión "deportiva" y, además, que haga hincapié en la infraestructura del peculiar "Estadio Olímpico Pedro Arispe", que entre otras cosas es reconocido por estar muy cerca del Río de La Plata y tiene, en principio, una ubicación privilegiada. No obstante, este acuerdo -por el momento-. sigue "verde", aunque gran parte de la directiva ya está al tanto, pero -desde ya- tiene que ser aprobado por la Asamblea.

A lo largo de los años, Rampla Juniors fue un equipo que no tiene buenas experiencias con las Sociedades Anónimas Deportivas. Por ejemplo, en 2020, el club había firmado con una empresa y tenía que presentar una cierta cantidad de dinero para sanear sus deudas. Pero ese grupo empresario nunca puso el dinero y, finalmente, el llegó el 5 de agosto, la fecha determinante para la cual debía estar el dinero prometido para pagar deudas. Si no pagaba, el equipo uruguayo no podía jugar -en aquel momento- en la Segunda División Profesional.

Apenas 24 horas después -y gracias al voto de varios clubes de la categoría-, la Comisión Directiva encontró la manera de refinanciar la deuda y, finalmente, participar del torneo. Con estos antecedentes, la situación se torna más difusa para los hinchas del club uruguayo, pero también abre un manto de dudas sobre la posibilidad de lo que puede pasar con el club platense, ya que se abre un panorama en la que Estudiantes no sería el único socio comercial en el fútbol sudamericano.