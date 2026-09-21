Siguen las dudas con Abu Dhabi: el circuito que se prepara para recibir la última fecha de la Fórmula 1

El conflicto bélico en Oriente Medio parece estar cada vez más lejos de un alto al fuego definitivo, un dilema que ya ha perjudicado a la Fórmula 1 con las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita. Si bien la cita de Baréin se recuperará en Malasia, todavía quedan dudas en torno a la segunda gira por dicha región con los GPs de Qatar y Abu Dhabi, el cual viene siendo la locación del cierre de temporada desde hace años.

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Si bien las autoridades en Abu Dhabi siguen trabajando para recibir a la F1 a inicios de diciembre, reportes han indicado que Liberty Media ya se encuentra en conversaciones con Ímola para tener un plan de contingencia. De acuerdo con medios especializados, la actual dueña de los derechos de la máxima categoría planea mudar la fecha final al Autodromo Enzo e Dino Ferrari en caso de que no se pueda competir en el Circuito Yas Marina.

La antigua sede del GP de San Marino no solo es histórica por sí misma, sino que tiene todo listo para asumir el compromiso, ya que su última aparición en la competencia fue apenas la temporada pasada. El plan sería mantener la misma fecha que estaba planteada para el cierre de temporada, es decir, el fin de semana del 4 al 6 de diciembre, aunque con la largada al mediodía por ser el horario con mejores condiciones climáticas en Ímola.

Algunos testimonios recogidos por medios europeos llegan a señalar que esta posibilidad se ha tomado con tanta seriedad que hubo equipos que han hecho reservas en el territorio italiano en caso de que el intercambio sea inevitable. No obstante, existe una traba contractual para que el evento se mude a Italia, la cual viene directamente de Abu Dhabi, que debería renunciar a su organización para que pueda activarse la opción de cambiar la sede.

Por otra parte, ni Liberty Media ni el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, habrían estado presionando a los organizadores para que tomen una decisión inmediata, puesto que también albergan la esperanza de que el conflicto cese. Mientras tanto, en Ímola se preparan para el regreso del GP de la Emilia Romaña, aunque tienen claro que no dependerá de sí mismos, sino de lo que suceda en Oriente Medio en las próximas semanas.

Verstappen fue el último en ganar en Ímola.

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