Laporta se dice "avergonzado" después de que los fans del Eintracht inundaran el Camp Nou

El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, se mostró "avergonzado" después de que 30.000 aficionados del Eintracht de Fráncfort entraran en el Camp Nou para presenciar el partido de cuartos de final de la Europa League del jueves, a pesar de que los aficionados visitantes sólo tenían asignadas 5.000 entradas.

El Barça fue eliminado estrepitosamente de la competición por los alemanes, después de que el extremo Filip Kostic marcara dos goles en la victoria por 3-2 que permitió al Eintracht avanzar por 4-3 en el global.

Aunque el Barça esperaba un gran apoyo en el estadio, el medio ESPN informó de que había cerca de 30.000 seguidores del Eintracht entre los 79.468 espectadores.

"Como culé, me siento avergonzado de lo que he visto. Había visto muchos aficionados del otro equipo y lamento mucho lo que ha pasado", dijo Laporta a Barça TV.

"Tenemos información de lo que ha pasado. Es indignante y vergonzoso".

"Lo que no podemos evitar son determinadas situaciones, pero se han permitido durante muchos años y a partir de ahora deberemos ser más estrictos".

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, calificó la situación de "error de cálculo" y dijo que no ayudó a su equipo, que sufrió su primera derrota en 16 partidos en todas las competiciones.

"Le he intentado decir a los jugadores que lo que importa es lo que pasa en el campo. Está clarísimo que nos ha podido afectar", dijo Xavi en rueda de prensa.

"No tiene que ver una cosa con la otra. No es una excusa. No nos ha ayudado, pero nosotros no hemos competido bien", añadió.

Con información de Reuters