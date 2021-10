El último mensaje de Jorge Cyterszpiler a Maradona antes de morir, relatado por su hijo: "A mi hermano"

Juan, el hijo mayor de Jorge Cyterszpiler, dialogó en exclusiva con El Destape y reveló detalles de las últimas palabras que le dijo antes de su suicidio. Curiosamente, nombró a Diego Maradona y le dedicó unas sentidas palabras a su hermano del alma. Radiografía del primer representante de "El Diez" por la persona que mejor lo conoció.

Quizás, la figura de Diego Maradona no hubiera tenido la exposición y el reconocimiento de todo el mundo de no haberse cruzado con su Jorge Cyterszpiler, su primer representante, en su vida. Y viceversa, por supuesto. Desde niños, cuando "el pibe de oro" ya la rompía en "Cebollitas" y el otro la peleaba contra una dura enfermedad, se hicieron muy amigos. Más tarde, se convertirían en socios: todo surgiría a partir de un pedido que el crack le hizo a "El Gordo", tal y como el genio lo llamaba. Es que en él encontró al amigo y compañero que lo vio jugar en las canchas de tierra y que incluso arropó en su propia casa, donde los viernes dormía antes de los partidos y comía unas exquisitas milanesas. Así nació el cariño. La dolorosa ruptura llegaría después, aunque nunca dejarían de amarse. El hijo mayor del representante, Juan Cyterszpiler, reveló en diálogo con El Destape cuáles fueron algunas de las últimas palabras de su padre antes de su suicidio, en 2017. Entre ellas estaría una sentida declaración de amor para "El Diez", su hermano del alma: "Quiero darle un abrazo a mi hermano Maradona".

La entrevista es especial en una semana muy particular: este 28 de octubre se estrena la serie "Maradona: Sueño Bendito", donde Peter Lanzani interpreta nada menos que a Jorge Cyterszpiler. Juan ya sabe que la charla estará colmada de temas que tienen que ver con sus propias raíces. Y advierte que, desde Amazon Prime Video no se pusieron en contacto para abordar la historia de su padre. Por lo tanto, advierte: "Nadie de Amazon me contactó. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si tengo que hacer algo, defenderé a muerte y tomaré las acciones que sean necesarias. Me sorprende mucho que a mí ni siquiera me hayan llamado. No estoy sólo yo, tengo a mi hermanito, que es menor de edad. Quiero ver qué es lo que pasa y, en caso de que sea necesario, haré todo lo que sea para defender el nombre de mi papá y también tomar las acciones que sean correspondientes".

En principio, el diálogo se enfoca en lo que se desempeña desde principios de 2018, poco tiempo después de la repentina muerte de su padre: es el CEO de Isurus Studios y miembro de la Corte de Arbitraje de eSports. Sí, está abocado en el ámbito de los deportes electrónicos, a los cuales considera que hay que prestarles más atención "porque son el futuro. Lo dicen los números, tanto por las ganancias que generan en todo el mundo como así también por la gente que se suma a participar y jugar".

Joge Cyterszpiler y Diego Maradona fueron socios de trabajo durante ocho años.

Lo curioso de todo el asunto es que se puede trazar un paralelismo entre la vida de Juan y la de Jorge. Es que, de alguna forma y casi sin pensarlo de manera consciente, Juan es pionero de uno de los negocios que mayor crecimiento están teniendo a nivel mundial. Y su padre hizo lo propio, aunque como representante de fútbol de Maradona, el más grande de todos los tiempos.

Quién fue Jorge Cyterszpiler: el perfil del primer representante de Diego Maradona

Nacido el 9 de agosto de 1958 en el barrio porteño de La Paternal, Jorge Cyterszpiler tuvo una vida sumamente sacrificada desde muy pequeño. Desde temprana edad (2 años) contrajo una compleja enfermedad: la polio, que le afectó las dos piernas. Tras una operación y tratamientos, la misma le dejó problemas en su pierna derecha, por lo que no pudo dedicarse a jugar al fútbol. Para colmo, y como si fuera poco, a la edad de 14 años sufrió la muerte de su hermano Juan Eduardo: un cáncer letal lo dejó sin posibilidades de debutar en Primera División.

Joge Cyterszpiler, Diego Maradona y Claudia Villafañe, juntos en una fiesta.

Sin embargo, y fiel a su estilo, el hombre cuyos padres polacos habían escapado de la Segunda Guerra Mundial, se las rebuscó. Producto de su amistad con Diego Maradona, a quien le llevaba dos años, surgió la hermandad. Luego, y poco tiempo después de su debut en la Primera de "El Bicho", "Pelusa" le pidió que se convierta en su representante en 1977.

En representación de Diego, Cyterszpiler fue el encargado de decirle que no al presidente de River, Rafael Aragón Cabrera, para luego negociar el histórico pase a Boca en 1981.También sería el responsable de negociar el traspaso multimillonario a Barcelona y de manejar el área de comunicación y negocios con marcas y publicidades sumamente importantes. Tiempo después cerró el fichaje al Napoli, donde se convirtió en un eterno ídolo. De hecho, creó "Maradona Producciones", empresa que ideó con el fin de seguir expandiendo la imagen de "Pelusa".

Sin embargo, en 1985 y tras ocho años de sociedad, Maradona y Cyterszpiler se separaron y cada uno siguió su camino, aunque siempre ligados al fútbol. Más de 36 años después, el mundo se pregunta por qué se produjo la ruptura y qué fue lo que pasó. Y Juan, hijo mayor del representante, señala que su papá siempre optó por no ventilar las internas para preservar su amistad con Diego, a quien tardó mucho tiempo en volver a ver.

Pero, ¿quién fue Jorge Cyterszpiler? Juan Cyterszpiler es la persona indicada para brindar las respuestas. Su hijo mayor, con el que compartió muchas charlas, presentó un testimonio sumamente interesantes acerca de la vida del manager y "El Diez", a quien su padre extrañó incluso el día antes de su muerte.

Juan Cyterszpiler y Jorge Cyterszpiler, en el Mundial de Brasil 2014.

"Eh... qué difícil... sí, mi viejo... al estar al lado de él, como hijo, en distintos lados... era un tipo que, para él, su vida era el fútbol. De mi lado, yo pude acompañarlo. Él no tenía un mango para poder salir adelante. Si bien a mí nunca me faltó nada, él tuvo que salir a laburar y yo me tuve que quedar solo a mi manera. Una de las cosas que entendí siendo más grande, y estando muy al lado de él en ciertas cosas, es que las cosas se consiguen haciendo y manteniendo una ética de laburo. Él lo mantuvo toda su vida. Ha sido reconocido y valorado en ese aspecto por la gente del fútbol. Yo lo que traté de hacer era un proyecto que íbamos a seguir juntos, que justamente es este, el de los eSports. Lamentablemente, él siguió otro camino. De esto hablo en el documental de Isurus que va a estrenar ahora el 1° de noviembre. Pude seguir a mi manera y a mi forma con mi nombre, pero tomando lo que he aprendido humildemente de él. Se lo debo a él. Todo lo que profesionalmente he podido hacer, con mis aciertos y no aciertos, siempre él ha sido mi motor fundamental porque la historia de mi familia ha sido de sobrevivientes. Mis abuelos vinieron de Polonia y no tenían un mango, venían sin saber de un idioma, de la Segunda Guerra Mundial siendo judíos. Después, se murió mi tío Juan Eduardo. Mi viejo tuvo polio, se muere mi abuelo... hay mucha historia de mi familia que tiene que ver con lo que es laburar. Lo que he tomado con él es que la medida es laburar, romperse el c... y no ser tan teórico sino más bien pragmático".

- No sé si corresponde comentar esto, pero da la casualidad de que mi viejo conoció a tu papá por un tema que tiene que ver con el fútbol. Y antes de charlar con vos, le pregunté qué recordaba de tu papá y me dijo que era "un tipo con mucha calle, sereno y muy bicho para el mundo del fútbol y los negocios". Incluso, me contó que lo recibió en su propia casa, algo que hoy suena difícil con la gente más famosa.

"Me hiciste emocionar, la p... mi viejo fue un tipo muy duro con él mismo, principalmente, porque sabía que tenía que demostrar que, más allá de su discapacidad, podía contra el mundo. Y él podía contra el mundo... pudo salir de muchas situaciones muy difíciles en las cuales se pudo adaptar siempre, manteniendo su filosofía de vida y de ética, lo cual es difícil en un mundo tan complicado como el fútbol. En su vida, en el barrio y en la calle, siempre fue un tipo de palabra, prometía cosas y las terminaba cumpliendo. Hasta el día de hoy, su memoria vive así. Mi viejo fue, con sus virtudes y defectos, hecho y derecho. Siempre ha sido muy generoso, daba de más en algunas cosas, pero era un tipo que lo hacía... Tenía una gran necesidad de... ya no le importaba ser reconocido sino más bien ayudar, siendo a su manera, con pocas palabras. Era de abuelos muy sacrificados, tuvo la incapacidad de la gamba. Tuvo que crearse su nombre y hacerse valer por sí mismo. Una de las cosas que mi viejo tiene es que fue muy generoso. Era muy duro, muy difícil, pero dejaba todo. Era un tipo que se levantaba a las 7 de la mañana y se dormía a la 11, 12 de la noche. Cuando tenía que viajar, lo hacía en auto por todos lados. Cuando convocaban jugadores, iba por todas la provincia de Buenos Aires porque creía en los pibes y lo hacía con mucho orgullo. No sólo representaba a las estrellas, tenía que ver con poder hacer algo más que representar jugadores. Era un tipo visionario que le encantaba hacer locuras y ser más que un representante de jugadores. A él le gustaba hacer algo diferente, siempre quiso ser distinto. Creo que lo marcó estando con Diego, después en la época de Diego volvió y marcó la diferencia. Hasta el día de hoy, cuando voy a AFA o me hablo con jugadores, he tenido contacto con dirigentes o periodistas deportivos y siempre se acuerdan de la calidad de persona que era. Más allá de lo que se diga, lo que vale también es lo que la gente del fútbol decía y avalaba a esa opinión. Era un tipo que tenía una luz enorme, de calle, de barrio, que te invitaba un asado y te abría las puertas de su casa. Tu viejo es muy acertado en todo lo que dice".

Diego Maradona murió más de tres años después del suicidio de Jorge Cyterszpiler.

- Después de lo que le pasó a tu papá, Maradona salió a hablar y dijo "nos dormimos todos", haciendo referencia a que lo podrían haber ayudado.

"Mi viejo se volvió a encontrar con Maradona. Yo lo vi a Diego en el Mundial de Sudáfrica 2010, me lo crucé y le dejé una carta. Se vio con mi viejo y yo dije: 'Ojalá se vuelvan a juntar'. Y se volvieron a juntar en Dubái (NdeR: en 2011) . Ahí le firmó una camiseta. Se volvieron a juntar y me acuerdo que mi viejo me dijo: 'Me llamó El Diez'. Mi viejo estaba emocionado, llorando, no lo podía creer. Estaba contento y parecía un nene".



- A partir de la carta que vos le enviaste en el Mundial de Sudáfrica 2010, ¿Diego llamó a tu papá?

"No, pasó un tiempo y mi viejo estaba en la cancha de Lanús, estaba viendo un partido y Maradona lo llamó. Y me llamó llorando y me dijo: 'Me llamó El Diez'. Estaba llorando, emocionado, parecía un nene y ahí se juntaron en Dubái y varias veces más. La vida misma, más allá de las cosas, llevó a que se terminen juntando de vuelta".



- Nunca quedó muy claro el por qué de la pelea y separación que hubo entre tu papá y Maradona.

"La historia misma terminó poniendo las cosas en su lugar. Creo que los hechos demuestran todo. Mi viejo nunca tuvo nada para decir y siempre lo dijo: 'Nunca voy a decir nada porque es mi amigo'. Aparte, en ese momento, había situaciones muy difíciles y más por lo que significaba Maradona. Siempre se priorizó la amistad por encima de cualquier cosa. Creo que lo más valioso de todo esto es que la amistad terminó valiendo más que cualquier cosa. Ahí están las conclusiones para la gente que habla... obviamente hubo otra gente que quiso a Maradona y que lo ha acompañado. Cada uno, desde su lugar, sabe bien. Yo, desde el lado de mi viejo, sé que hasta el último día que se fue... me acuerdo que el día antes de lo que pasó, lamentablemente... me decía: 'Quiero volver a darle un abrazo a El Diez'. Intenté todas las medidas y justo después de la muerte de Maradona, como que dije: 'Bueno, ya te lo está dando ahí en el cielo'. Cuando hablé con mi viejo, el día anterior..., tuvimos una charla de tres horas, larguísima, hablamos de la vida y dijimos que íbamos a salir adelante, pasó lo que pasó y me acuerdo que mi viejo me dijo: 'Maradona es mi hermano y Miguel Brindisi también'".

Diego Maradona y Jorge Cyterszpiler fueron amigos durante mucho tiempo.

- ¿Esa charla que tuviste con tu papá fue sobre Diego?

"La charla la tuve con mi viejo el día antes de que mi viejo se fuera... estábamos hablando de la vida y le pregunté: '¿Qué necesitás en este momento?'. Y me dijo: 'Un abrazo de mi hermano Maradona y de mi hermano Brindisi. Quiero volver a abrazarlos y a estar con ellos'. Estaba emocionado, llorando, y hablábamos. Me dijo: 'Vamos a salir adelante, a hablar del proyecto de eSports, vamos a escribirlo, vamos a plasmarlo...'. Y nada, viste...".



- El cierre que hubo entre tu papá y Diego fue fundamental.

"Por eso te digo, la vida y las cosas pusieron todo en su lugar. Mi viejo se ha muerto tranquilo, incluso los papás de Diego dijeron que el que mejor cuidó a Diego fue mi viejo. La familia es lo más importante que tiene uno. Los papás de Diego han dicho, en una entrevista, que mi viejo le pagaba la casa a los papás de Diego, los acompañaba en un montón de situaciones. Hay muchas cosas que no se saben...".

Galíndez, Jorge Cyterszpiler, Diego Maradona y Don Diego, juntos.

- Incluso, la familia de tu papá invitaba a Diego a comer y dormir a su casa cuando eran muy chicos.

"Mi viejo siempre ha dado más y hay cosas que nunca se van a saber o no se saben y están bien guardadas... Hay cosas que mi viejo se las llevó a la tumba porque no tenía ganas de exponer y que eran para preservar la amistad con Diego. Hay cosas que mi viejo se llevó hoy a la tumba por la amistad y el cariño. Nunca habló mal de Maradona ni ha dicho nada, jamás, con nadie y ni siquiera conmigo. Hemos hablado varias veces de lo que él tenía ganas de hacer y el día antes de morir, cuando le pregunté qué necesitaba, me dijo: 'Quiero darle un abrazo a mi hermano Miguel Brindisi y un abrazo grande a mi hermano Maradona'".



- ¿Y vos con Maradona nunca más hablaste? Lo viste una vez en el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Lo vi una sola vez. Le di la carta, me agradeció".



- Pero pudiste conocer al hermano de tu viejo...

"Sí, por lo menos sé que están ahí arriba y tranquilos...".