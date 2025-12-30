Adiós para siempre: la Serie A de Italia terminó con un símbolo histórico

La Serie A de Italia le dijo adiós a un símbolo histórico del torneo.

La Serie A de Italia despidió a un símbolo histórico del torneo, que es uno de los de mayor jerarquía y prestigio a nivel mundial. Sobre el final del 2025, el anuncio oficial llegó desde la boca del propio presidente del Calcio, Ezio María Simonelli. El máximo dirigente de la liga confirmó entonces que no estará más la icónica pelota naranja en los partidos con nieve de este gran certamen.

Adiós a la pelota naranja en la Serie A de Italia a partir del 2026

Simonelli aportó los motivos para esta sorpresiva decisión durante la entrevista con el medio de comunicación local Radio Anch'io Sport: "Hemos recibido muchas quejas justificadas al respecto... Hay gente que no la ve porque es daltónica". "Le pedimos a nuestro proveedor que adelantara la entrega de balones nuevos. Necesitamos 25 para cada partido, es decir, 500 balones", puntualizó el mandamás del Calcio.

"Han puesto todos los balones nuevos en producción en un color visible, pero pasará un tiempo antes de que podamos reemplazar este naranja", insistió el Presidente de la Serie A de Italia. Incluso, mencionó que "fue una decisión desafortunada" y anunció: "Volveremos al amarillo o al blanco". El reconocimiento de la pelota naranja en este campeonato es tan importante que hasta hubo encuentros con ella incluso sin la nieve de por medio. Y ha sido objeto, además, de un sinfín de comentarios por parte de los hinchas en general.

¿Qué es el daltonismo?

Se trata de un notorio defecto en la vista que consiste en no percibir determinados colores o en confundir algunos de los que se perciben. Según el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), el mismo ocurre cuando existe un problema con los pigmentos en ciertas células nerviosas del ojo que perciben el color.

La tabla histórica de títulos en la Serie A de Italia

Juventus 36 títulos. Inter 20. Milan 19. Genoa 9. Torino, Bologna y Pro Vercelli 7. Napoli 4. Roma 3. Lazio y Fiorentina 2. Sampdoria, Casale, Novese, Cagliari y Hellas Verona 1.

Los jugadores argentinos en la Serie A 2025/2026