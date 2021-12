Se retiró el Kun Agüero: los mejores y más importantes goles de su carrera

Durante la conferencia en la que anunció su retiro, Sergio "Kun" Agüero recordó los mejores momentos de su carrera y los goles más importantes que marcó con las distintas camisetas que vistió.

Sergio "Kun" Agüero le puso a fin a una exitosa carrera a los 33 años. Durante la conferencia de prensa brindada en la mañana de este 15 de diciembre en el Camp Nou comunicó entre lágrimas la triste decisión. Sin embargo, hubo un momento que recordó con mucha alegría y fue cuando habló sobre los goles más importantes que marcó y sus días más felices como futbolista.

En sus 18 años como jugador profesional, ganó infinidad de títulos y convirtió tantos inolvidables con todas las camisetas que vistió. Desde su debut en Independiente hasta sus últimos partidos en el Barcelona, hizo historia y dejó su huella. En esta nota, un breve repaso de lo que mencionó el argentino durante el anuncio de su retiro.

Luego de la pregunta del periodista Ferrán Correas del medio español Diario Sport acerca de los momentos que no olvidará, Agüero respondió: "Un gol muy lindo que hice en Independiente que la verdad fue un momento muy lindo de mi carrera. Que fue contra Racing, no tengo nada en contra de Racing pero cuando tenía 17 años fue el primer gol más lindo que tuve", recordó.

Pasando al plano europeo destacó: "Después, en la Europa League con el Atlético Madrid también fue un momento muy feliz y bueno ya después todos saben en el City el gol que hice contra el Queens Park Rangers con el que ganamos la Premier League y después fueron muchos momentos muy lindos. Y me voy con el último gol que hice que fue contra el Real Madrid. No está mal, ¿no?", afirmó entre risas y aplausos.

Además, habló sobre uno de los logros más importantes en su carrera en donde no convirtió pero sí festejó: "El último fue en la Copa América. Me tocó estar acompañando a los chicos, he jugado dos o tres partidos y sentía que era lo que estábamos buscando hace años, Fui muy feliz", concluyó con el recuerdo del trofeo obtenido en Brasil con la camiseta de la Selección Argentina.

Los mejores goles del "Kun" Agüero en Independiente

Los 5 mejores que convirtió en el Manchester City

Su amor por la "Albiceleste"

Durante la conferencia agradeció a los distintos clubes en los que jugó y por supuesto hizo mención especial al seleccionado: "A Independiente que me formó, al Atlético Madrid que confió en mi para que juegue en Europa, a la gente del City que me trataron bien siempre y saben lo que viví ahí. A la gente del Barcelona, a Joan. Estoy muy agradecido porque desde que llegué me trataron muy bien y claramente a la Selección Argentina que es lo que más amo", agregó.