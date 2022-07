Benjamín Agüero hizo un golazo y el Kun lo analizó en Twitch: "No era fácil"

Benjamín Agüero, hijo del "Kun" y nieto de Diego Armando Maradona, hizo un golazo en las inferiores de Tigre y su padre analizó la jugada en un vivo de Twitch.

Benjamín Agüero, hijo del "Kun", convirtió un golazo en las inferiores de Tigre y su padre analizó la jugada en un vivo de Twitch. El joven de 13 años marcó el segundo tanto de su equipo ante Huracán y el exjugador de Independiente contó lo que pensó de dicha acción y reveló detalles de la charla que tuvo con él un día antes del partido.

Es que el nieto de Diego Armando Maradona aprovechó las horas anteriores al cotejo para compartir un asado con amigos. Benjamín tenía un encuentro importante por delante y su padre se lo remarcó, pero el pequeño igualmente fue a comer. Luego, con características de su padre y su abuelo, se destacó ante el "Globo" vistiendo los colores del "Matador" de Victoria.

"Bien, metió el enganche, después de zurda. Lo que sí, al principio la paró mal, se le va un poco larga, pero la terminó resolviendo bien, pateando de zurda. No era fácil tampoco, pero el pase fue muy bueno y creo que van primeros los chicos. Sí, que buen gol metió Benja, muy bien. Jugaron contra Huracán", analizó Sergio "Kun" Agüero sobre el gol convertido por su hijo.

Y agregó con respecto a lo que el joven hizo antes del duelo: "El día anterior hablé con él y le digo '¿A qué hora juegan?'. Se fue con unos amigos a comer un asado y le digo 'Ah, tranqui. ¿El día anterior vas a comer asado?' Me parece que es compliqueti la cosa para jugar. Y me dijo: 'No, estoy bien pa, juego a la tarde'. Después me escribió del teléfono de la madre, hizo dos goles. El primero no lo grabó, ese era el segundo gol".

Los inicios de Benjamín Agüero en el fútbol

"Benja empezó a jugar hace cuatro, cinco meses cuando se le ocurrió y me dijo 'Pa, quiero jugar al fútbol'. Yo le expliqué un poco el sacrificio que es, pero le dije que juegue. Lo fui a ver y lo primero que le dije es: 'Metele ganas y después si jugas bien o mal no pasa nada'. El tema es que él tenga ganas, actitud y le guste. Y va aprendiendo un montón de cosas. Porque nunca jugó en un equipo de Primera como es Tigre", contó el "Kun".

Además, el exjugador del Manchester City, reveló lo que su hijo le dijo cuando pensó en mostrarse en las inferiores de un equipo del fútbol argentino: "Primero dijo que quería ir a Boca, después a Independiente. Yo le dije que fuera donde quiera. Pero de repente dijo que iba a ir a Tigre porque sus amigos van a jugar ahí. Le queda cerca y se está divirtiendo, está jugando y corriendo. Vamos a ver, poco a poco, es chico".