Kun Agüero sufrió una "arritmia" en vivo en el stream con Ibai: "¿Qué pasa?"

Sergio "Kun" Agüero sufrió una mini arritmia en vivo, mientras hacía una transmisión de streaming con Ibai Llanos. "¿Qué pasa?", le preguntó el español, sorprendido.

Sergio "Kun" Agüero sufrió una mini arritmia en vivo con Ibai Llanos, mientras ambos transmitían su streaming habitual. El exdelantero de la Selección Argentina, que tuvo que retirarse del fútbol a finales de 2021 por sus problemas cardíacos, sorprendió al youtuber español, que le preguntó si se sentía bien.

El video del incómodo momento se volvió viral rápidamente en las redes sociales, aunque el ex Independiente se lo tomó con humor como siempre. De hecho, prefirió simplemente hacer un breve comentario al respecto y cambió de tema, pero su amigo no podía entender lo que ocurría y pensaba si era verdad o simplemente se trataba de una broma más del ex Barcelona.

El Kun Agüero tuvo una mini arritmia en vivo con Ibai Llanos.

Mientras debatían al aire acerca de la pelea de Gerard Piqué con Shakira por la infidelidad de él hacia ella con Clara Chía, el argentino le respondió al streamer: “No es mala. Estoy pensando que por ahí Clara es la picante eh, ¿sabes que sí?”. En ese instante dejó de hablar, puso una cara de preocupación y frenó su monólogo, por lo que el vasco acotó: "Ey, Kuni, son las dos de la mañana... ¿Qué pasa?”.

Luego de unos segundos de silencio por parte de ambos, el ex Manchester City y Atlético de Madrid se sinceró mientras miraba atentamente su celular: "Uff, creo que... Creo que me agarró una mini arritmia". En ese momento, la cara del youtuber de 28 años cambió radicalmente: “¿Ahora mismo? ¿Quieres que veamos a un médico?”.

“No, no”, lo tranquilizó Agüero mientras seguía observando el teléfono. “No, porque tengo un chip, y el famoso me va a detectar... Mandaría la señal, porque capaz que es algo que pienso yo”, especuló el exjugador. “Fue raro, fue raro eh”, reconoció el campeón de América en 2021. “Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé”, supuso.

“Fue raro, sentí algo raro, como fuera de circuito... Mirá si me estoy muriendo”, bromeó luego para descontracturar la situación. No obstante, el europeo no quiso saber nada con eso y lo apuró: “¿Cerramos el directo?”. “Ahora cerramos, no pasa nada. Pero la gente quiere esperar...”, remató "El Kun".

Cuando Agüero le contó a Messi cómo se controla de la arritmia

En el stream que ambos hicieron junto a Alejandro "Papu" Gómez en pleno Mundial de Qatar 2022, el exatacante le dijo al rosarino: “Acá tengo el chip, me abrieron acá y el chip es así de grande. ¿Podés creer que el médico me mandó un mensaje que tuve una arritmia ventricular el 8 de junio? ¿Ahora me decís?". "Pasaron seis meses... Empecé a mirar los chats y ese día jugué a la pelota”, detalló.

“¿Te controla el médico?”, le preguntó "Leo". “Yo tengo un polar que me marca una gráfica y ellos ven si va bien o si hay algún corte”, le respondió su amigo mientras se levantaba la remera para mostrar la cicatriz que le quedó por la operación. “¿Continuamente estás con el médico? ¿O de vez en cuando?”, insistió el de PSG. “Cada tanto voy a correr o a jugar a la pelota... Ahora iba a jugar y se suspendió. Ahí me pongo el polar y después le mando. Pero igual estoy bien, en algún momento cantaremos flor. Esperemos que no sea ahora”, cerró Agüero.