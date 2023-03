Kun Agüero reveló la borrachera que se agarró en la final del Mundial

El Kun Agüero reveló detalles de su enfermedad, pero dejó en claro que -a pesar de ello- tuvo un gran festejo con sus compañeros.

Después de lo que significó el retiro de Sergio Agüero, el Kun reveló lo que significa para él la situación médica que le afecta y, sobre todo, qué tuvo que modificar en su vida cotidiana. Incluso le preguntaron si puede tomar alcohol a partir de los problemas que le tocó vivir.

En una charla con un programa español, el Kun Agüero agregó que el problema cardíaco que le tocó vivir le "afecta para correr, pero para tomar no me dijeron nada. Puedo tomar, pero tranqui. Igual cuando salimos campeones del mundo… ya está”. En ese sentido reveló que se emborrachó: "Me tomé todo el champagne”. Con respecto al festejo que realizó, en el programa español reveló: “Lo único que me dijo es que intente estar relajado, tranquilo, porque la verdad es que estaba super nervioso antes del partido, pero cuando terminó ya está ya me olvidé del celular. Se bailó, se tomó y se perreó”.

Con respecto a las redes sociales, también le preguntaron qué opinaba sobre el arquero español, Iker Casillas y su incursión en Tik Tok. Ahí, Kun Agüero lanzó: "Si, lo vi. Es malísimo". El Kun Agüero explotó de alegría cuando Argentina salió campeón y fue uno de los primeros argentinos en abrazar a los campeones del mundo.

Sergio Agüero realizó una curiosa revelación acerca de su salida de Independiente en el año 2006. El ex jugador de la Selección dejó la institución de Avellaneda y arribó al Atlético de Madrid sin la intención de irse, lo cual sin dudas marcó su carrera por su llegada a Europa. El "Kun" aprovechó un momento durante el streaming de Star+ en el duelo entre el PSG y el Bayern Munich por la Champions League y habló de todo.

De hecho, el ex delantero también recordó a uno de sus técnicos en el club y que fue fundamental para él tiempo después de su debut en Primera División. Si bien hizo su presentación con Oscar Ruggeri como entrenador, el DT clave para su vida fue Julio César Falcioni. En diálogo con Javier "Chicharito" Hernández en la plataforma, Agüero le agradeció en vivo al "Emperador" y no dudó al referirse a su repentina desvinculación del "Rojo".