Senegal vs Sudán por la Copa Africana: cuándo juegan y cómo ver GRATIS en vivo

Senegal buscará avanzar a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones cuando enfrente a Sudán este sábado en el Tánger Stadium, en el partido que inaugurará la fase eliminatoria del torneo. Los Leones de la Teranga, ex campeones del torneo y líderes del Grupo D con siete puntos, llegan con una racha de ocho victorias en sus últimos diez partidos en todas las competiciones y parten como amplio favorito ante un rival que clasificó como uno de los mejores terceros y apenas ha ganado dos de sus últimos quince encuentros.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Senegal y Sudán, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Senegal y Sudán?

El partido entre Senegal y Sudán por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones se jugará este sábado 3 de enero de 2026, a partir de las 13 (hora argentina) en el Tánger Stadium de Tánger, Marruecos. El encuentro será transmitido en vivo de forma gratuita por Claro Sports a través de su canal de YouTube para toda Latinoamérica.

El conjunto senegalés llega a este compromiso tras una destacada actuación en la fase de grupos, donde finalizó como líder del Grupo D con siete puntos, producto de dos victorias contundentes por 3-0 ante Botswana y Benin, más un empate frente a la República Democrática del Congo. Los dirigidos por Pape Thiaw lograron una diferencia de goles de +6 en la fase de grupos, anotando siete goles y recibiendo apenas uno, lo que les permitió superar a Congo RD por mejor diferencia de goles.

El excelente momento que atraviesa Senegal queda reflejado en su impresionante racha reciente: ocho victorias en sus últimos diez partidos en todas las competiciones. Esta consistencia los posiciona como uno de los candidatos más firmes para alcanzar las instancias finales del torneo, buscando su cuarta clasificación a cuartos de final en sus últimas cinco participaciones en la Copa Africana de Naciones.

Sin embargo, los Leones de la Teranga deberán afrontar este duelo con bajas sensibles. El capitán Kalidou Koulibaly cumplirá suspensión tras ser expulsado en el último partido de la fase de grupos ante Benin, mientras que Ilay Camara (lesión muscular) y Assane Diao (lesión en el muslo) tampoco estarán disponibles. A pesar de estas ausencias, el equipo mantiene su potencia ofensiva intacta con figuras como Sadio Mané, Ismaïla Sarr e Iliman Ndiaye a plena disposición.

Por su parte, Sudán logró clasificarse a los octavos de final como uno de los mejores terceros del torneo, tras finalizar en esa posición en el Grupo E. Los norteafricanos perdieron dos de sus tres partidos de la fase de grupos, pero una victoria agónica por 1-0 ante Guinea Ecuatorial en la última jornada les permitió acceder a la siguiente ronda, en lo que supuso una grata sorpresa para los dirigidos por Kwesi Appiah.

La clasificación de Sudán a esta instancia representa todo un logro si se considera su historial reciente en el torneo continental y la situación que vive el país. Desde que se coronaron campeones en 1970, los sudaneses apenas han logrado dos victorias en diecinueve partidos disputados en seis participaciones en la Copa Africana de Naciones. Además, llegan a este compromiso con un pésimo momento de forma: cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros y apenas dos triunfos en sus últimos quince partidos (tres empates y diez derrotas), estadísticas que hacen difícil vislumbrar una sorpresa ante los senegaleses.

El historial entre ambas selecciones tampoco ofrece motivos de optimismo para los sudaneses. En los últimos siete enfrentamientos directos, Sudán no ha podido vencer a Senegal, con un balance de cuatro derrotas y tres empates. Esta supremacía histórica de los Leones de la Teranga refuerza su estatus de favorito para este encuentro eliminatorio, en el que buscarán aprovechar su mejor momento para seguir avanzando en el torneo.

Formaciones probables de Senegal y Sudán

El técnico de Senegal, Pape Thiaw, deberá realizar ajustes obligados en su once inicial debido a la ausencia por suspensión del capitán Kalidou Koulibaly, quien fue expulsado en el último partido de la fase de grupos. El defensor del Al-Hilal será una baja sensible en el centro de la zaga, donde Abdoulaye Seck y Moussa Niakhaté se perfilan como los encargados de suplir su ausencia. Además, el equipo no contará con Ilay Camara ni Assane Diao, quienes se recuperan de lesiones musculares y fueron reemplazados en la convocatoria por Mamadou Camara y Ousseynou Niang.

A pesar de estas bajas, los Leones de la Teranga mantienen un arsenal ofensivo de primer nivel. Sadio Mané, máximo goleador histórico de la selección con 50 tantos, liderará el ataque junto a Ismaïla Sarr del Crystal Palace e Iliman Ndiaye del Everton. En el mediocampo, la experiencia de Idrissa Gueye y Pape Gueye será fundamental para controlar el ritmo del partido, mientras que Nicolas Jackson del Bayern Munich será la referencia en el área rival.

Por el lado de Sudán, el entrenador Kwesi Appiah también enfrenta algunas complicaciones en su plantilla. Abuaagla Mohamed, Abobaker Eisa y Adil Salaheldin están descartados por lesiones, aunque la gran mayoría del plantel se encuentra en condiciones de disputar este compromiso. El técnico ghanés contará con prácticamente todos sus efectivos disponibles después de lograr la clasificación histórica a octavos de final.

El esquema de los sudaneses se basará en la solidez defensiva, con el capitán Bakhit Khamis comandando la línea de fondo junto a Mustafa Karshoum y Mohamed Ering. En el mediocampo, Ammar Taifour del CS Sfaxien será clave para recuperar balones y distribuir el juego, mientras que en ataque Mohamed Abdelrahman, máximo goleador histórico de la selección con 23 tantos, liderará las aspiraciones ofensivas junto a Al-Jezoli Nouh y Yaser Muzmel, todos jugadores del fútbol local.

Probable formación de Senegal: Édouard Mendy; Ismail Jakobs, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Krépin Diatta; Pape Gueye, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson.

Probable formación de Sudán: Ali Abu Eshrein; Yaser Awad, Saeed Ahmed, Mustafa Karshoum, Bakhit Khamis; Ammar Taifour, Alhassan Omer; Al-Jezoli Nouh, Mohamed Eisa, Mohamed Abdelrahman; Yaser Muzmel.

Senegal vs Sudán: Ficha técnica