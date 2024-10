La brutal respuesta de Bielsa por los palazos de Luis Suárez: "Mi autoridad"

La brutal respuesta de Bielsa por los palazos de Luis Suárez

Marcelo Bielsa rompió el silencio y respondió ante las fuertes críticas de Luis Suárez. El DT argentino habló tras la derrota de la Selección de Uruguay ante Perú por la novena fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 en conferencia de prensa dejando una frase por demás contundente. Con la misma hizo referencia a cómo influyeron las palabras del "Pistolero" pocos días antes de la fecha FIFA.

Este cruce correspondiente al clasificatorio a la próxima Copa del Mundo significó un nuevo golpe para la "Celeste" que igualmente se mantiene entre los primeros puestos de la tabla. Igualmente, la caída les impidió acortar la diferencia con Argentina que sigue como único líder tras el empate con Venezuela. Por supuesto, el DT rosarino también analizó este presente de su equipo, pero lo más llamativo fue lo que contestó sobre la polémica de los últimos días.

"Influencia no tuvo ninguna -en el rendimiento-. La entrega del equipo me pareció que fue una entrega muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Creo que lo que pasó en la semana no condiciona ni explica. No lo vinculo con cómo jugamos ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia. Respecto de cómo operó sobre mí toda la situación no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada", sostuvo Marcelo Bielsa en conferencia de prensa.

Por otro lado, el entrenador agregó: "Pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré por parte de los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar aquí. No alteró para nada la convicción y el profesionalismo para preparar el partido". Cabe destacar que Uruguay se mantiene en el tercer lugar de la tabla con 15 unidades, cuatro por debajo de la Selección Argentina.

Qué dijo Suárez sobre Bielsa en la Selección de Uruguay

Las frases más destacadas de uno de los máximos emblemas de "La Celeste" fueron:

"La primera charla a nivel personal que tengo con él es el 6 de junio previo a que me reintegre para la Copa América. Me siento frente a él, le hablé 5 o 6 minutos mirándolo a la cara y diciéndole que los jugadores estábamos con él que lo apoyábamos, que íbamos a respetar las decisiones que él tomara. Me miró y me dijo: 'muchas gracias, Luis'. Me levanté y me fui".

"Los jugadores van a llegar a un límite de que van a explotar. En la Copa América hubo compañeros que se plantearon: 'juego la copa y no juego más'. Estamos llegando a un punto difícil y después se te va, te sana todo eso y vas porque querés tu país, a tu Selección y todos morimos por representar al país. En mí última convocatoria estábamos jugando al truco y veías que pasaban por atrás y veían quiénes estaban jugando. En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar a saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que se viva así. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle que por lo menos nos dijera 'buen día', ni saludaba".

"Los que estaban ahí en Nueva York veían que teníamos 300 o 400 personas en el hotel esperándonos, venían de estar como 4 o 5 horas esperando. El profe antes de bajar del ómnibus nos dice: 'Muchachos, dice Marcelo que no paren con la gente, que sigan derecho'. Como capitán en el fondo me paro y le digo que por respeto a la gente paramos todos. Después al otro día tenemos una charla en la que el entrenador empieza a hablar que el 'uruguayo es esto, compite, y qué juega por la gente'. Nosotros nos quedamos mirando como diciendo: '¿Cómo por la gente? Si ayer nos pediste...'. A veces es fácil hablar y que la gente escuche lo que quiere. Pero a veces no son verdaderamente las historias y me duele mucho lo que está pasando hoy en día".