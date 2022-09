La polémica frase de Pablo Prigioni: "Prefiero perder con argentinos a ganar con nacionalizados"

Lo sostuvo en base a Lorenzo Brown, el jugador estadounidense que utilizó la Selección española.

El entrenador de la Selección Argentina de básquet, que fue campeona en la AmeriCup, lanzó una fuerte declaración que desató la polémica y rechazó la posibilidad de nacionalizar jugadores extranjeros. Pablo Prigioni sostuvo que mientras él esté en la Selección "no habrá nacionalizados. Ni siquiera un integrante del staff de otro país. Prefiero perder con gente nuestra que intentar ganar con una persona que no sea argentina”.

De esta forma, Pablo Prigioni despertó la polémica en declaraciones a Básquet Plus, el entrenador de la Selección lanzó: "Es lo más puro que hay ya que tenemos nuestras competencias de clubes para competir con gente de todo el mundo y me parece fantástico. No estoy en contra de quienes lo hacen, sino de la regla". Esto lo sostuvo en base a Lorenzo Brown, el jugador estadounidense que utilizó la Selección española: "No creo que Lorenzo Brown sienta la camiseta española como Sergio Llull o Rudy Fernández. Ahí se acaba la discusión”. Vale recordar que Brown, nacido de Georgia, Estados Unidos, fue un jugador importante para el conjunto español que salió campeón en el Eurobásquet.

Además, el asistente de los Minnesota en la NBA explicó como se dio su llegada para ser el entrenador de la Selección argentina: "Recibí un fuerte apoyo de la Confederación, de Gonzalo (García), de Leo (Gutiérrez), cuando hablé con ellos, de mi familia, de los jugadores del equipo y de los Timberwolves, que era clave que ellos me autorizaran".

Facundo Campazzo en la NBA: una franquicia lo quiere para reemplazar a una figura

Después de un largo tiempo sin saber que puede ocurrir con su futuro, Facundo Campazzo está muy cerca de acordar su vinculación a una franquicia de la NBA y, de esta forma, se concretaría su continuidad en la liga de básquet más importante del mundo.

La cadena ESPN, luego de una charla que tuvo con Alex Saratsis, miembro de la agencia Octagón que representa al deportista, sostuvo que el base cordobés, de 31 años, "está muy cerca del acuerdo". Por otro lado, vale recordar que el diario AZ, del estado de Arizona había sostenido que tendrían que sumar a un jugador perimetral a partir de la inminente partida del alemán Dennis Schroder, quien finalmente se marchará a Los Angeles Lakers, tras jugar el Eurobasket con el seleccionado de su país.

En este punto, allí aparece Campazzo, reciente campeón de la AmeriCup con Argentina, para el conjunto que dirige Montgomery ' Monty' Williams. De sumarse aparecerá detrás de bases a la estrella Chris Paul y a Cameron Payne. Vale recordar que Campazzo disputó la pasada campaña con los Denver Nuggets, aunque no tuvo el rodaje pretendido en el equipo que comanda el DT Michael Malone.