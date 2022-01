El crack de la Generación Dorada que volvió al básquet a los 44 años y la rompió

Un emblema del equipo campeón olímpico regresó a la actividad por el brote coronavirus que dejó sin jugadores al club preside. Regaló asistencias y puntos inolvidables.

Toda actividad deportiva que está en funcionamiento hoy en día en la Argentina, y en el mundo, se ve afectada por la cantidad de casos de coronavirus en los planteles. Esto ocurre en el básquetbol argentino y la Asociación de Clubes no permite reprogramaciones de partidos, por lo que el equipo que no se presenta pierde los puntos. Por eso uno de los emblemas de la Generación Dorada volvió a jugar a los 44 años ya que el equipo que lo tiene como dirigente no contaba con los jugadores necesarios para disputar un encuentro.

A nueve años de su retiro como profesional, el presidente de Bahía Basket, Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, volvió a jugar un partido oficial de básquet, a pedido de su hijo Vicente de siete años que nunca lo había visto en acción. Lo sorprendente fue el nivel exhibido ya que la rompió y fue clave en la victoria de su equipo sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, por 91-87, en tiempo suplementario, por la Liga Argentina, segunda categoría a nivel nacional.

La planilla personal del campeón olímpico con la Selección Argentina en Atenas 2004 cerró con 12 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 2 robos en 29 minutos. Regaló momentos que hicieron su recordar a sus mejores años como basquetbolista con lujosas asistencias y triples impresionantes que mostraron que conserva intacta su jerarquía.

El base no arrancó como titular, pero la entrenadora Laura Cors lo terminó utilizando mucho tiempo por su sorprendente nivel y la falta de jugadores, solo contaba con nueve cuando el mínimo requerido es ocho. El ex jugador de Philadelphia 76ers y Detroit Pistons en la NBA estaba de vacaciones en las playas de Monte Hermoso cuando recibió el llamado del responsable del área de básquetbol de Bahía Basket, Juan "Pipa" Gutiérrez, quien le comunicó que a los seis casos de Covid en el plantel se le sumaba la lesión de un jugador.

Por la cantidad de bajas, solo tenían juveniles para competir en el siguiente encuentro. Entonces Sánchez dijo que lo inscriban y pidan los permisos correspondientes para que pueda jugar. Una vez aprobado el papelerío, viajó a Bahía Blanca para concretar este regreso histórico para el básquet argentino en la noche del Dow Center. Luego del partido, Gutiérrez publicó en Twitter la foto con la camiseta 4 que usó Pepe Sánchez, ya que el presidente del club se la dejó en su oficina con un papel escrito que decía: "Esto ha sido todo amigos".

Juan Sánchez fue el primer argentino en debutar en la NBA en el 2000, fue campeón de Europa con Panathinaikos de Grecia y jugó en Barcelona y Real Madrid de España. La noticia de su regreso fue replicada en distintos medios europeos, lo que muestra que es una figura del básquetbol mundial.

Desde que se retiró, "Pepe" lleva adelante un proyecto deportivo integral en Bahía Basket. Construyó un complejo de Alto Rendimiento en las afueras de la ciudad con un estadio para 4 mil espectadores y apostó por la promoción de juveniles. De su club surgió Leandro Bolmaro, actual jugador de Minnesota Timberwolves en la NBA. En lo deportivo Bahía Basket fue de más a menos y el año pasado terminó descendiendo a segunda división, donde marcha duodécimo en la segunda fase de la Conferencia Sur, con tres triunfos y tres derrotas.