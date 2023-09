URGENTE Selección Argentina: la decisión de Scaloni con Messi para visitar a Bolivia por las Eliminatorias

Lionel Scaloni tomó una decisión con Lionel Messi para el partido en el que la Selección Argentina visitará a Bolivia en la altura de La Paz. La posible formación por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Lionel Scaloni ya tomó una decisión con Lionel Messi para el partido en el que la Selección Argentina visitará a Bolivia en La Paz. El capitán continúa con el cansancio acumulado por la seguidilla de encuentros entre la "Albiceleste" e Inter Miami, por lo que no está en óptimas condiciones físicas para afrontar desde el arranque el duelo en los 3650 metros de altura.

Por lo tanto, lo más probable es que el delantero de 36 años aparezca en el banco de los suplentes y, dependiendo del resultado, ingrese algunos minutos en el segundo tiempo. El rosarino siempre sufrió por jugar en el mencionado escenario y todavía no pudo marcar goles en la capital boliviana.

Messi sería suplente en la Selección Argentina vs. Bolivia

De esta manera, Scaloni opta por dejar en el banco a su máxima figura, que en un principio será reemplazado por otro referente del plantel como Ángel Di María. "Leo" no pudo entrenarse con normalidad los últimos dos días y ello hará que no pueda estar desde el inicio en el estadio Hernando Siles. Si bien la idea del cuerpo técnico es no cambiar demasiado la alineación con relación al equipo que derrotó por 1-0 a Ecuador en el Monumental, el desgaste físico genera que haya entre tres y cuatro modificaciones.

Messi sufrió en Bolivia y aún no pudo marcar goles.

Los posibles cambios de Scaloni en la Selección Argentina vs. Bolivia

La primera incógnita del DT es la de Cristian "Cuti" Romero, que acabó el choque con Ecuador con una sobrecarga muscular. De salir el cordobés, el sustituto será Germán Pezzella o Lisandro Martínez, quien llegaría con lo justo tras la lesión sufrida en el United. En la mitad de la cancha, Leandro Paredes podría regresar al once en lugar de Enzo Fernández o Alexis Mac Allister. Con menos chances, Exequiel Palacios también podría meterse en el equipo. Por último, Di María ingresará en el ataque y Nicolás González se mantendrá en el otro extremo de la ofensiva. Por último, la incógnita del centrodelantero seguirá hasta el último momento, ya que Julián Álvarez puede reemplazar a Lautaro Martínez.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Bolivia: hora, TV en vivo y streaming

El equipo dirigido por Scaloni visitará al de Costas el martes 12 de septiembre de 2023 a las 17 horas por la segunda fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, en el estadio Hernando Siles de La Paz. El árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TV Pública (aire) y TyC Sports (cable), en tanto que el streaming online irá por sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play. Además, habrá otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.