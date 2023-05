Un rival de Lionel Messi se sacó contra el PSG: "No lo merecemos"

El entrenador no dudo en remarcar su apoyo al mejor jugador del mundo luego de la insólita sanción que recibió del equipo parisino.

El entrenador del Nantes, Antoine Kombouaré, defendió públicamente a Lionel Messi tras la sación del PSG: "No se toca a Messi, haga lo que haga".

El entrenador del Nantes, Antoine Kombouaré, mostró su decepción este viernes por la decisión del París Saint Germain de multar a Lionel Messi y destruyó a sus compatriotas por no respetar al mejor jugador del mundo.

La insólita sanción que le impuso el PSG a Messi por haber viajado a Arabia Saudita sin permiso, con dos semanas sin entrenar, sin jugar y sin goce de sueldo, desató un escándalo en el club de la capital francesa, pero también generó un debate entre los protagonistas de la Ligue 1. Sin embargo, el video que publicó el rosarino pidiendo disculpas por haberse ausentado durante dos días sumó un capítulo más y el prestigioso DT de "Los Canarios" defendió al argentino públicamente ante los irrisorios ataques que recibió en Francia.

La defensa del DT del Nantes hacia Lionel Messi por la sanción del PSG

En conferencia de prensa, Kombouaré fue consultado sobre el conflicto que se generó entre el PSG y el capitán de la Selección Argentina y no dudó en bancarlo. "Me da igual lo que pase sobre el terreno de juego, los problemas del PSG. Yo amo al jugador. No se toca a Messi, haga lo que haga", comenzó diciendo quien fuera entrenador del equipo parisino entre 2009 y 2011, sin miedo a ser criticado en su país.

Y luego, valorando la figura de uno de los mejores jugadores de la historia, agregó: "Si yo tuviera a Messi le diría: 'Te quedas delante, no corras nunca, no defiendas nunca. Sin embargo, si te damos balones, quiero verte jugar, divertirte, brillar'. Pero esa es mi opinión de apasionado del juego. Nos estamos lanzando sobre un tipo, es vergonzoso...Si se va, estoy contento, no lo merecemos".

El pedido de disculpas de Lionel Messi tras la sanción del PSG

Lionel Messi publicó un video en sus redes sociales luego de la sanción del PSG por su viaje a Arabia Saudita. El diez de la Selección Argentina no se guardó nada y contó el motivo de su decisión. Es que el mejor del mundo pegó el portazo luego de la derrota ante el Lorient por la Ligue 1 de Francia a pocas fechas del final y la institución tomó cartas en el asunto con una insólita sanción y ahora el propio Leo salió a pedir disculpas.

Con respecto a las palabras del mejor del mundo, se refirió al motivo por el cual tomó la decisión y poco tuvo que ver con las ganas de no seguir en el Paris Saint Germain. Es que luego de cada encuentro por el torneo local, Christophe Galtier les daba a sus futbolistas un tiempo libre antes del próximo compromiso. El campeón del mundo en Qatar 2022 lo aprovechó, pero no esperó nunca que los directivos reaccionen de esta manera.

"Quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada pedir perdón a mis compañeros, al club. Pensé que íbamos a tener libre después del partido como veníamos pasando como las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y no pude hacerlo ahora. Quiero pedir perdón por lo que hice y estoy a la espera de lo que el club decida. Un abrazo", aseguró la "Pulga".

Es que Leo sorprendió a todos con un rápido arribo al mencionado país, en donde es embajador turístico. Junto a su familia, el dueño de la camiseta 30 del Paris Saint Germain llegó y las autoridades lo recibieron a lo grande. El argentino subió fotos a sus redes y pasará tan sólo unos días antes de volver. Sin embargo, la noticia acerca de la sanción que recibió puede ser determinante para su futuro en la institución ya que no le pagarán por dos semanas ni tampoco puede entrenar con el resto del plantel.