Un entrenador histórico bancó a Scaloni: "Armó una Selección bárbara"

El DT, que festejó títulos con Argentina, elogió al entrenador actual y analizó el futuro del equipo para el Mundial de Qatar.

A falta de menos de seis meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina se prepara para disputar la "Finalissima" el 1 de junio ante Italia, en Londres, una de las últimas pruebas que servirá, entre otras cosas, para ir definiendo la lista de 26 jugadores que integrarán el plantel. Con toda la expectativa que generó el nivel mostrado en las Eliminatorias Sudamericanas, son varias las voces de expertos que resaltan el rol que tuvo Lionel Scaloni para este presente. El que esta vez no perdió la oportunidad fue el exentrenador Alfio "Coco" Basile, que manifestó que el DT armó una "selección bárbara".

En una entrevista con el programa Selección de Noticias de Canal 9 , conducido por el periodista Hernán Castillo, Basile apoyó lo que viene realizando Scaloni y su cuerpo técnico: "Es un tipo sencillo y humilde. Hizo una selección bárbara, que anda muy bien. Lo único que tenemos que pensar es en no agrandarnos demasiado, como somos los argentinos. Faltan algunos meses, que no se lesione nadie importante, principalmente Lionel Messi. Hay que ir tranquilos, tenemos una buena selección".

Coco Basile

"Coco", que mantiene el segundo mejor récord de partidos invictos en Argentina, con 31 partidos sin perder, contó el momento en que conococió a Scaloni y una risueña anécdota que tuvo con él: "Lo conocí en el predio de Ezeiza, cuando invitaron a todos los técnicos del seleccionado. Yo nunca lo había tenido como jugador. Cuando me vio, me dijo: ´Usted nunca me citó para ninguna convocatoria. Estuvo muy bien, yo era muy tronco´. Me cayó muy simpático de entrada y tiene un cuerpo técnico extraordinario con Ayala, Samuel y Aimar, que era una semi-crack".

Coco Basile

Además, dio su opinión sobré qué equipos habría que enfrentar los meses previos al inicio de la Copa del Mundo para saber en qué nivel se encuentra la selección: "Lo importante es jugar con Francia, España, Bélgica, Inglaterra, Alemania o Italia, que justo quedó eliminada. Es una lástima que haya una fecha sola disponible para armar amistosos". Por último, el DT que estuvo en Estados Unidos 94 al frente de Argentina, confesó lo que se siente horas antes de entregar la lista oficial de jugadores que integrarán el plantel para el Mundial: "Para nosotros, el día anterior a hacer la lista es tremendo. Hay tanta paridad de fuerza y calidad que la diferencia de por qué elegís a uno u otro es muy poca. Mi vieja, por ejemplo, se murió sin perdonar a "Toto" Lorenzo por no haberme llevado al Mundial de Inglaterra 1966. Imaginate cómo se sentirán las madres y padres de todos los que no van".