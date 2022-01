Un crack campeón con la Selección Argentina se tatuó la Copa América

Uno de los campeones con la Selección Argentina se tatuó en una de sus piernas la Copa América ganada por la Scaloneta.

La Selección Argentina logró en Brasil el título que se le negó durante muchos años. El pasado 10 de julio de 2021 quedará en la historia del fútbol sudamericano y de la "Albiceleste", ya que de la mano de Lionel Messi ganó la Copa América venciendo por 1 a 0 al local en la final. Un integrante del plantel que se consagró en dicho certamen se tatuó en su pierna derecha el trofeo y lo mostró a través de sus redes sociales.

De esta manera, se sumó a varios futbolistas del equipo que también inmortalizaron aquel momento histórico. Alejandro "Papu" Gómez, Rodrigo de Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes y Nahuel Molina Lucero pasaron por el tatuador poco tiempo después de la consagración. El gran objetivo alcanzado en el Estadio Maracaná no soló lo recuerdan los fanáticos de la Selección Argentina, sino también los que formaron parte del campeón.

Quien se sumó a esta iniciativa fue Cristian "Cuti" Romero. El defensor del Tottenham de Inglaterra, que jugó poco en la Copa América obtenida por Argentina, se tatuó en su pierna el ansiado trofeo conseguido en 2021. Compartió en las historias de su cuenta de Instagram, @CutiRomero2, una foto del tatuaje casi terminado y escribió: "Va queriendo @ValentinoRussoTattoo".

Mientras tanto, Romero se recupera de una lesión sufrida el pasado mes de noviembre en el encuentro ante Brasil por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Lionel Scaloni no confirmó la nómina de cara a los próximos cotejos de la Selección Argentina, pero posiblemente no tenga en cuenta al defensor debido a la dolencia que todavía lo aqueja. Seguramente, se confirmará poco tiempo antes de los compromisos.

Los próximos compromisos de la "Albiceleste"

La Scaloneta ya clasificó al Mundial de Qatar 2022 pero todavía tiene cuatro duelos más por delante. El jueves 27 de enero visitará a Chile y el martes 1 de febrero recibirá a Colombia en el Estadio Mario Alberto Kempes. En marzo disputará los últimos dos encuentros para completar el calendario de las Eliminatorias. El jueves 24 de marzo jugará como local ante Venezuela y cinco días después cerrará su participación ante Ecuador.

El calvario que vivió Cuti Romero cuando jugaba en Belgrano

El zaguero dio los primeros pasos de su carrera en Belgrano de Córdoba, club al que llegó a los 13 años. Cinco años después el Genoa de Italia se interesó en él y en el momento de su posible transferencia un dirigente de la institución de la "Docta" puso en duda sus capacidades futbolísticas con una frase que lo marcó para siempre. Sin embargo el jugador, convencido de lo que quería, tomó la decisión de igualmente jugar en la Serie A.

"Jugando en Primera estuve 3 años pero en el club estuve desde los 13 hasta los 18. Quería abandonar el fútbol y que ahora se me esté dando todo esto es algo que jamás hubiera pensado pero gracias a las personas que me dieron la fuerza para seguir trato de disfrutar lo que vivo, del club al que he llegado y de los compañeros que tengo en la Selección", aseguró.