Un campeón del mundo se rindió a los pies de Riquelme: "El que más imité"

Un campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022 se rindió a los pies de Juan Román Riquelme y lo llenó de elogios a poco más de dos meses de la consagración en el torneo. El futbolista, importante por sus acciones en la final ante Francia y protagonista de la "Albiceleste" en gran parte del ciclo de Lionel Scaloni no se guardó nada a la hora de referirse al vicepresidente de Boca Juniors. Además, el jugador se refirió al DT, al histórico logro en el Mundial y lo que significa para él.

Se trata de Paulo Dybala, quien en diálogo con el medio español Marca no dejó dudas con respecto a lo que piensa del ídolo del "Xeneize". El cariño por los colores y por el diez nació gracias a su padre, Adolfo, quien falleció en 2015 y era muy fanático del club de la Ribera. Si bien en ningún momento dio indicios sobre de qué equipo es hincha, la "Joya" sí aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras al "Torero".

Los elogios de Paulo Dybala a Juan Román Riquelme

"La verdad que Riquelme es el que más admiré, el que más imité porque fue alguien que me marcó en la infancia. Era increíble cómo pisaba la pelota. Tuve la suerte de conocerlo y charlar con él y fue algo único porque pude conocer al ídolo de mi infancia", contó Paulo Dybala en la entrevista brindada a Marca. Al igual que a muchos de su generación, el actual directivo de Boca fue un verdadero ejemplo a seguir y una vez más quedó demostrado.

Claro que la "Joya" aprendió con el paso del tiempo y la rompió con cada camiseta que vistió. Su rápida venta al fútbol europeo sin dudas que generó revuelo y años más tarde se ganó un lugar en la Selección. El joven cordobés tuvo su merecido premio haciéndose cargo de uno de los penales contra Francia que convirtió y le dio una ventaja a la "Albiceleste" luego de que Kingsley Coman erre el suyo. El atacante recordó ese momento y reveló: "Lo primero que se te viene a la cabeza es no errar. Si lo marcaba le iba a dar mucha confianza al equipo. La decisión de patear al centro la sabía desde que sabía que tenía que patear". Además, agregó que vio varias veces más la final después de ganarla en el Estadio Lusail.

La salvada en la última jugada de la final contra Francia y la felicidad de Dybala por Lionel Scaloni

Sin dudas, un momento clave ante Francia fue la pelota que despejó en el ataque de Kylian Mbappé sobre el final. El futbolista de la "Scaloneta" contó lo que vivió en ese instante: "Muchos de mis amigos me preguntan qué hacía adentro del área, pero ni yo lo sé. Había entrado hace poco, estaba con muchas energías y vi que Mbappé encaró dentro del área y era difícil que alguien meta la pierna porque te cobraban penal. Enzo (Fernández) le toca un poco la pelota y cuando me quedó ahí no dudé ni un segundo en tirarla a la mierda".

Por otro lado, la "Joya" también habló de Lionel Scaloni y sus compañeros al frente del equipo y lo que significa para el país: "Estábamos pendientes si pasaba o no, pero teníamos la confianza de que se iba a quedar. El staff técnico es increíble, fueron todos ex jugadores, entienden lo que nos pasa y saben ponerse en nuestro lugar. El diálogo se hace más fácil".