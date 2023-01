Un campeón del mundo se hizo un tatuaje con un insólito error ortográfico en el himno

Un campeón del mundo se tatuó una Copa del Mundo pero lo hizo con un llamativo error ortográfico.

Después del triunfo en la Copa del Mundo, uno de los jugadores de la Selección Argentina que salió triunfadora en Qatar 2022 mostró, a través de las redes sociales, un tatuaje que se hizo en conmemoración del título obtenido. Lo insólito es que tiene un grave error ortográfico.

El defensor del Betis, Germán Pezzella, se hizo un insólito tatuaje para demostrar su alegría por ganar el título en Qatar. El defensor, que fue el autor de la falta en el último minuto ante Países Bajos que permitió el empate parcial, se tatuó en la espalda una Copa del Mundo con un sol de Argentina. Sin embargo, hay otro detalle que llamó la atención.

Pezzella, en su espalda, se tatuó una imagen grande que tiene la foto de la Copa del Mundo y un sol. También allí tiene escrito "8-12-18-23". Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que escribió: "Oh, juremos con gloria morir" cuando, en realidad, marca una falta ortográfica enorme. La letra del himno nacional argentino, en realidad, es: "Coronados de Gloria vivamos o juremos con gloria morir".

El DT de West Ham reveló que rechazó a Julián Álvarez cuando estaba en River: "No era lo que estábamos buscando"

Un entrenador de la Premier League protagonizó una escandalosa frase desde Inglaterra con relación a Julián Álvarez, de Manchester City, figura de la Selección Argentina en la reciente consagración en el Mundial de Qatar 2022. A pura sinceridad, recordó que lo descartó hace un tiempo cuando un captador de talentos del club le propuso su nombre en una conversación.

El protagonista es nada menos que David Moyes, DT de West Ham que pasó por Manchester United. Durante la charla con el canal de YouTube Podcast The Dairy of A Ceo, el estratega escocés de 59 años reconoció que desechó el fichaje del entonces delantero de River porque no creyó que fuera "lo suficientemente bueno" como para sumarlo a su plantel profesional.