Un campeón del mundo con la Selección Argentina reveló por qué lo rechazó Real Madrid

El "Merengue" desistió comprarlo luego de haber sido multicampeón en el fútbol argentino.

El Real Madrid siempre siguió a jónes talentos del fútbol argentino, pero hubo uno al que decidió no fichar por una razón polémica. Exequiel Palacios, campeón del mundo con la Selección Argentina y jugador del Bayer Leverkusen, confesó que estuvo cerca de arribar al "Merengue", pero el club desistió comprarlo por sus lesiones recurrentes.

Desde que Palacios hizo su debut en el 2015, en el River de Gallardo, sus aptitudes técnicas resaltaron rápidamente y los ojeadores de los equipos más poderosos de Europa comenzaron a seguirlo de cerca. Si bien el talentoso mediocampísta terminó arribando al fútbol alemán tras ser multicampeón con el "Millonario", él mismo reveló que estuvo a un paso de convertirse en jugador de la "Casa Blanca".

La revelación de Exequiel palacios sobre el Real Madrid

En una entrevista con diario Marca de España, el volante que juega desde 2019 en Leverkusen develó una situación personal que no se conocía hasta el momento: "La gente del Real Madrid viajó para hacerme el reconocimiento, pero finalmente no se dio por un tema de lesiones". Si bien no especifió el año en que se dio dicha situación, en 2018 hubo rumores que el club español estuvo en tratativas con la dirigencia del club de Núñez.

Más allá del entusiasmos que le había generado la posibilidad de jugar en una de las instituciones más grandes del mundo, el tucumano de 24 años remarcó: "Soy un chico que siempre quiere más, así que pienso que, si no se dio, fue por algo. Estoy en el buen camino y depende de mí llegar lejos".

Tras el gran 2018 que tuvo, donde fue parte del plantel campeón de la Copa Libertadores que venció en la final a Boca, Palacios fue transferido al equipo de Alemania en 15 millones de dólares. Asentado en el equipo dirigido por el español Xavi Alonso, expresó sobre su última temporada en el club: "Ganar el Mundial me cambió la mentalidad. Me concienció para jugar cada tres días. Ahora me he acostumbrado y siento más fuerte. Otras temporadas, por culpa de las lesiones, no pude desarrollar mi mejor juego... pero me estoy cuidando mucho para rendir al máximo".

Para finalizar, Exequiel destacó qué significó el título en Qatar 2022: "El Mundial va a quedar marcado de por vida para mí y para toda mi familia. Me quedo con dos recuerdos. El primero es mi debut, contra México. Debutar en un Mundial, siendo aún joven, hizo que se me vinieran a la cabeza todos mis recuerdos de niño y todas las dificultades que pasé para poder llegar hasta aquí. El segundo es el último penalti de la final, el que pateó Montiel. Bueno, lo 'pateó' todo el país, lo 'pateamos' todos".