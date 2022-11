Un campeón del 86 animó a la Selección Argentina en el Mundial: "Van a dejar todo"

Un campeón del 86 animó a la Selección Argentina para que se recupere en el Mundial de Qatar 2022 después de la derrota en el debut ante Arabia Saudita.

Un campeón en México 1986 lanzó un mensaje esperanzador para la Selección Argentina luego de la derrota sufrida contra Arabia Saudita en el inicio del Mundial de Qatar 2022. El ex futbolista, referente de aquel equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo y que también participó en España 1982 e Italia 1990, sabe que este torneo no es nada fácil y, por eso, no dudó en apoyar a la "Albiceleste". Además, contó qué fue lo que le faltó al elenco nacional para llevarse los tres puntos.

Se trata de Julio Olarticoechea, quien se consagró junto a Diego Armando Maradona en aquella Copa del Mundo en el que el combinado del "Doctor" eliminó a Inglaterra en cuartos de final y venció a Alemania en el duelo decisivo. El "Vasco" opinó sobre el rendimiento de los comandados por Lionel Scaloni y no se guardó nada. Lo que sí dejó, fue ese ánimo para que se recuperen en los cruces ante los mexicanos y los polacos en el cierre de la fase de grupos.

"Ahora vienen todas finales porque no tenés margen. Habrá que estar a la altura. Nosotros en el 90 perdimos con Camerún y supimos sobreponernos a ese momento. Argentina tiene con qué. Se vienen dos rivales difíciles, pero no son imposibles. Sé que van a dejar todo en cada partido y, si son conscientes de lo que viene lo van a sacar adelante", sostuvo el ex futbolista con respecto a su experiencia personal, a lo que añadió una señal de esperanza para el Seleccionado.

"Estoy muy ilusionado. Me da pena que todas las selecciones lleguen a último momento y no pueden hacer doble turno porque por ahí alguno está entre algodones. El jugador tendría que llegar de la mejor manera al Mundial como llegamos nosotros a México con mucho tiempo, si tenía algún problema te podías recuperar antes. Hoy eso no pasa", sentenció el campeón del mundo en 1986 en diálogo con TyC Sports, siendo crítico con la época del año en que se disputa el certamen.

El "Vasco" opinó de lo que le faltó a la Selección Argentina y de Lionel Messi

Si bien lo sorprendió Arabia Saudita, el ex jugador de la "Albiceleste" también dejó en claro que al equipo le faltó algo para ganar: "El segundo gol para liquidar el partido. No se pudo por los offsides y eso hubiera sido clave. Creo que ellos jugaron el partido de su vida por como achicaron y metieron. Llegaron poco, pero metieron dos golazos. No se ligó, pero hay errores que no se pueden cometer".

Por último, el campeón del mundo se refirió al desempeño de la "Pulga" dentro del verde césped y fue contundente: "Messi es tremendo. Ahora perdió un poco de velocidad, pero te sale para un lado y para el otro. Me hace acordar a Bochini y al 'Pibe' Valderrama. Ellos no corrían todo el tiempo. La pelota iba para otro lado y vos no sabías si seguirlos. Llega un momento en el que saben cómo meterse en el juego, cuándo picar y pedirla. Son distintos".