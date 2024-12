Sorpresa por lo que dijo Julián Álvarez de Gallardo en River: "Es difícil"

Julián Álvarez habló sobre Marcelo Gallardo y lo que significó el entrenador de River Plate en su carrera. En una reciente entrevista, el delantero que se desempeña en el Atlético de Madrid sorprendió a más de uno a raíz de las declaraciones en las que dejó en claro la importancia del "Muñeco". Casualmente, la misma tuvo lugar horas antes de lo que fue la victoria agónica del "Colchonero" ante el Barcelona por 2 a 1 de este sábado que los posicionó como líderes de La Liga de España.

En una charla mano a mano con el exjugador de la Selección Argentina y del conjunto que dirige Diego "Cholo" Simeone, Maximiliano Rodríguez, la "Araña" no se guardó nada. La misma tuvo lugar en Telemundo Deportes y a lo largo de más de media hora hablaron de distintas cuestiones. Una de ellas fue la referida justamente al entrenador que en el club de Núñez le dio la oportunidad de debutar en Primera División y brillar para hoy estar en Europa.

"Estar en uno de los mejores de América como lo es River te da muchas cosas, muchas herramientas. Te obliga a ganar todos los partidos, lo que te exige la gente. Desde el momento que llegué uno aprende eso y después es difícil que se te vaya ese deseo de querer ganar todos los partidos. Fue muy importante en mí vida y en mí carrera estar en un club como River", esbozó Julián Álvarez en la charla con Maxi Rodríguez sobre lo que significa el "Millonario" para él.

Por otro lado, haciendo referencia al técnico, la "Araña" agregó: "Gallardo me llevó en mí proceso de una manera en la que fui creciendo, estuve casi cuatro años en el equipo. Los primeros años no tuve tanta participación pero aprendí muchísimo con el tiempo hasta que me fui haciendo mí espacio para consolidarme después. Fue muy importante, el que me fue llevando de a poco, me brindó las herramientas. Estuvo ahí como un padre".

Julián Álvarez habló sobre Marcelo Gallardo en River Plate

Julián Álvarez sorprendió a un niño de Atlético Madrid con un tierno gesto

Julián Álvarez volvió a ser noticia en las redes sociales y no precisamente por sus goles o sus acciones en el Atlético de Madrid de España. Luego de la victoria del "Colchonero" por 1 a 0 ante Getafe, que lo posicionó en la punta de LaLiga junto al Barcelona con un partido menos, el delantero campeón del mundo con la Selección Argentina tuvo un tierno gesto con un pequeño hincha del club. Por supuesto, no pasó desapercibido y la imagen de la "Araña" con el joven recorrió el mundo.

El presente del equipo de Diego "Cholo" Simeone es por demás prometedor luego de dejar atrás varias turbulencias que pusieron en duda la continuidad del DT. Dando pelea en el torneo local y con la ilusión de sellar su clasificación a octavos de la UEFA Champions League, sumado a lo sucedido hasta ahora en la Copa del Rey, los simpatizantes disfrutan el momento. Es el caso de Adrián, un joven que tras enviarle un video al atacante albiceleste recibió una sorpresa por parte del futbolista surgido de River Plate.

