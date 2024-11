Sorpresa para Paulo Dybala y Leandro Paredes por el anuncio de Roma

La buena noticia que recibieron Dybala y Paredes en Roma.

Sorpresa para Paulo Dybala y Leandro Paredes en Roma por la decisión que tomó el club de la capital de Italia, después de la derrota por 3-2 frente a Bolonia como local en el Estadio Olímpico. Los dos campeones del mundo con la Selección Argentina no tienen continuidad en uno de los clubes más populares de aquel país y sufrieron un sacudón en las últimas horas, tras la caída por la fecha 12 de la Serie A 2024-2025.

Lo concreto es que la dirigencia de "La Loba" determinó echar al entrenador Ivan Jurić, el croata de 49 años que no tuvo un buen paso por la institución y cuyo ciclo duró muy poco: apenas fueron once partidos oficiales (cuatro victorias, cuatro derrotas y tres empates). Si bien el exmediocampista se hizo cargo de un momento delicado tras la abrupta salida de un ídolo como Daniele De Rossi en su cargo, el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias y volvió a caer en casa.

Roma echó al DT: ¿respiro para Dybala y Paredes?

En este sentido, todo indica que es un alivio para la "Joya" y para "Lea", que no eran demasiado tenidos en cuenta por Jurić. De esta manera, con dos semanas de "parate" por la doble fecha FIFA por delante, la directiva tendrá margen para designar al reemplazante del croata. Como todos los futbolistas arrancarán de cero con el nuevo DT, crecen las posibilidades para que los jugadores argentinos empiecen a sumar minutos en la segunda mitad de la temporada 2024-2025. Tan complicado es el panorama actual para los dos que, de seguir así hasta enero del 2025, podrían marcharse a mitad de campaña. De hecho, Boca Juniors se ilusiona con tener a los dos como refuerzos a corto o mediano plazo de la mano de su presidente e ídolo Juan Román Riquelme.

Roma echó al DT que no ponía a Dybala ni a Paredes.

El comunicado de Roma tras haber echado a su DT, Jurić

A través de los canales oficiales, la entidad de la capital italiana publicó el siguiente mensaje:

Queremos agradecer a Ivan Juric por su arduo trabajo durante las últimas semanas. Manejó un entorno difícil con la máxima profesionalidad y le estamos agradecidos por ello. Le deseamos todo lo mejor para su futuro. La búsqueda de un nuevo responsable del área técnica ya comenzó y será anunciada en los próximos días.

Los números de Dybala en Roma

85 partidos oficiales desde el 2022.

36 goles.

18 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

Las estadísticas de Paredes en Roma