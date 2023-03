Sin entrenador Sub 20 en la Selección argentina, Pekerman renunció en Venezuela

José Néstor Pekerman dejó su cargo como entrenador de la Selección de Venezuela mientras la Sub 20, donde hizo historia, no tiene DT tras la salida de Javier Mascherano.

José Néstor Pekerman dejó el cargo de entrenador en la Selección de Venezuela, en la que estuvo pocos partidos. El extécnico de la "Albiceleste" tomó esta contundente decisión mientras el puesto en la Sub 20 de nuestro país -donde hizo historia- se encuentra acéfalo. Después de que Javier Mascherano no continuó por el flojo rendimiento en el último Sudamericano disputado en Colombia, aún no está confirmado quién ocupará el lugar y la noticia de la renuncia del DT tres veces campeón del mundo a nivel juvenil sorprendió a más de uno.

Fueron sólo 10 partidos los que el estratega argentino de 73 años estuvo al frente de un interesante proyecto con la "Vinotinto". En poco tiempo no logró buenos resultados y semanas antes de una nueva fecha FIFA comunicó que no seguirá. Las diferencias que tuvo con la dirigencia y el incumplimiento dentro de este plan para el Seleccionado fueron la chispa que encendió la mecha y que derivó en su salida luego de tres años.

Los números de Pekerman al frente de la "Vinotinto" y su pasado en la Selección

Desde su arribo en 2021, Pekerman acumuló 4 encuentros por Eliminatorias en los que los números para buscar la clasificación a Qatar 2022 no lo favorecían para nada. Si bien debutó con una goleada por 4 a 1 ante Bolivia, luego sufrió tres derrotas en contra (1-4 vs. Uruguay; 1-3 vs. Argentina; y 0-1 vs. Colombia) y no cumplió el objetivo. Esto se sumó a lo sucedido en los amistosos que dirigió en los que no le fue mal, ya que sólo perdió uno, empató otro y ganó los 4 restantes.

Al margen de lo sucedido con Venezuela, José Pekerman dejó una huella imborrable en la Selección desde que dirigía a la Sub 20. Tres veces campeón del mundo (Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001), dos campeonatos sudamericanos (Chile 1997 y Argentina 1999) y un Torneo Esperanzas de Toulon (1998), fueron los logros más importantes del técnico al frente del elenco nacional. Además, tuvo su merecido paso por la Mayor y se despidió en cuartos de final de la Copa disputada en Alemania en 2006 a manos del local. Ya en 2012 asumió en Colombia, Seleccionado al que clasificó a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, en los cuales quedó afuera en octavos.

José Néstor Pekerman, el día que asumió como DT de Venezuela

La palabra de Mascherano tras la eliminación en el Sudamericano Sub 20

Luego de la eliminación del Sudamericano Sub 20 disputado en Colombia, Javier Mascherano dio su parecer sobre el rendimiento del equipo en el torneo: “El fútbol es esto. Está claro que nunca llegamos al nivel que podíamos tener. Estos jugadores y este equipo pueden jugar muchísimo mejor y repito, claramente el responsable soy yo de no haber podido convencerlos de jugar al nivel que ellos pueden”, añadió en aquel entonces. Incluso, consideró que “no hay demasiado que pensar".

Antes de presentar su renuncia y dejar el cargo, el ex volante de la "Albiceleste" no dudó en dejarle un mensaje a todos los que confiaron en él para tomar las riendas del eqiupo: "Obviamente, agradecerles a todos, al Presidente por la oportunidad, a los clubes porque siempre nos han dado una mano, nos han dado a los jugadores, los hemos molestado mucho durante todo el año en esta preparación y siempre nos han dado a los jugadores. No hay excusas: el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo”.