Javier Mascherano no es más el DT de la Selección Argentina Sub 20

Javier Mascherano no es más el DT de la Selección Argentina Sub 20 de fútbol, tras el fracaso en el Sudamericano 2023. Los detalles de la salida del entrenador y el panorama.

Javier Mascherano no es más el entrenador de la Selección Argentina Sub 20, después de 15 meses en el cargo y del fracaso en el Sudamericano 2023. El DT de 38 años había asumido en diciembre de 2021, pero los últimos resultados negativos terminaron de inclinar la balanza en su contra, ya que el equipo no pudo clasificar al próximo Mundial de Indonesia ni a los Juegos Panamericanos de Chile.

Más allá de los intentos de la dirigencia de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) por convencerlo para que continúe al frente del plantel juvenil, al final el exmediocampista no dio el brazo a torcer y prefirió despedirse. De esta manera, el principal candidato a ocupar su sitio es Pablo Aimar, colaborador de Lionel Scaloni en la Mayor.

Con Claudio "Chiqui" Tapia a la cabeza de la AFA en coordinación con el Director de Selecciones Nacionales César Luis Menotti, ahora será tarea de ellos encontrar al mejor sustituto posible para el ex River, Barcelona y Liverpool, entre otros. Aunque desde las altas esferas de la entidad quisieron persuadir a "Masche", el DT eligió irse para descomprimir y buscar nuevos horizontes.

La palabra de Mascherano tras la eliminación en el Sudamericano Sub 20

El torneo disputado en Colombia fue una pesadilla para "La Albiceleste": perdió tres partidos y apenas ganó uno en la fase inicial, por lo que no le alcanzó para avanzar al hexagonal final. Luego del fracaso, el técnico manifestó: “No hay mucho que decir. Lo primero, lamentarlo por los chicos, por no haber podido ayudarlos, la verdad es que es una generación de futbolistas increiíbles y esta claro que el que ha fallado acá soy yo por no poder transmitirles la confianza, la tranquilidad de poder jugar como ellos saben y me lo demostraron durante todo el proceso”.

“El fútbol es esto. Está claro que nunca llegamos al nivel que podíamos tener. Estos jugadores y este equipo pueden jugar muchísimo mejor y repito, claramente el responsable soy yo de no haber podido convencerlos de jugar al nivel que ellos pueden”, añadió en aquel entonces. Incluso, consideró que “no hay demasiado que pensar" y finalizó: "Obviamente, agradecerles a todos, al Presidente por la oportunidad, a los clubes proque siempre nos han dado una mano, nos han dado alos jugadores, los hemos molestado mucho durante todo el año en esta preparación y siempre nos han dado a los jugadores. No hay excusas: el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo”.

Mascherano se marcha de la Selección Argentina Sub 20 tras el fracaso en el Sudamericano.

Los números de Mascherano como DT de la Selección Argentina Sub 20

Después de 15 meses en el cargo desde diciembre de 2021, el estratega afrontó en total 20 partidos con 12 victorias, 6 derrotas, 2 empates y un 63.3% de efectividad. Además, sus dirigidos marcaron 31 goles y recibieron 21 tantos. "Masche" estuvo al frente en los amistosos, L´Alcúdia, el Torneo Maurice Rivello, los Juegos Odesur y el Sudamericano.