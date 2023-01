Mascherano habló de su continuidad en la Selección Sub 20 y lanzó una frase tajante: "Lo reconozco"

La Selección Sub 20 que dirige Javier Mascherano quedó afuera del Sudamericano disputado en Colombia y Javier Mascherano dejó una frase contundente sobre su continuidad como técnico del equipo.

Javier Mascherano habló sobre la eliminación de la Selección Sub 20 del Sudamericano disputado en Colombia y dejó una contundente frase sobre su continuidad. El equipo nacional no tuvo el mejor desempeño en el torneo y se despidió rápidamente de la ilusión por clasificar al Mundial de Indonesia y los Juegos Panamericanos de Chile en 2023. El DT se sintió más que responsable por todo esto y no se guardó nada.

Es que la "Albiceleste" consiguió sólo un triunfo en el certamen ante Perú y perdió con Paraguay, Brasil y Colombia. Esto derivó en que quede en el quinto lugar del Grupo A y no acceda a la siguiente ronda a la que pasaban los mejores 4. Además, el funcionamiento del plantel no fue el esperado, más allá de que por momentos se vieron puntos positivos como la aparición de jóvenes promesas. Luego de la derrota ante los locales, "Masche" opinó de todo esto y no tiene en claro si seguirá al frente.

"No hay demasiado que pensar. Obviamente agradecerle al presidente por la oportunidad, a los clubes porque siempre nos han dado una mano con los jugadores. Los molestamos mucho durante todo el año, también para la preparación y siempre han puesto los jugadores a disposición. No tengo mucho para decir", sostuvo el ex jugador de River Plate en un principio acerca de lo que fue su ciclo hasta el momento.

Por otro lado, con respecto a su continuidad, Mascherano no dudó: "No hay excusas, el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo. No creo que siga. Lo mejor es ahora poder volver a Argentina, estar tranquilo y estoy más que agradecido con la oportunidad porque no es fácil que te la den. He fallado y tengo que reconocerlo. Seguramente hablaré porque tengo una relación espetacular con el presidente".

Cómo quedó el Sudamericano Sub 20 tras la eliminación de la Selección

Consumada la victoria de Colombia sobre la "Albiceleste", los "Cafeteros" se quedaron con el pase a la siguiente ronda ante su gente quedando en segundo lugar por detrás de Brasil. Quien también pasó de fase fue Paraguay, que en el debut venció por 2 a 1 a los de "Masche". Además, en el Grupo B, Uruguay se quedó con el primer puesto y los dos restantes se los disputarán entre Ecuador (enfrenta a la "Celeste"), Venezuela y Chile (se miden entre sí) en la última fecha de la instancia.

Los seis equipos que queden buscarán un lugar en el Mundial de Indonesia 2023 (entre mayo y junio) y en los Panamericanos de Chile (en octubre). La competencia otorgará cuatro plazas para la Copa del Mundo y tres para los Juegos.