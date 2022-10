Selección Argentina: se lesionó Lo Celso en Villarreal | El video

El video de la lesión de Giovani Lo Celso en Villarreal que alarma a la Selección Argentina de fútbol a 22 días del Mundial de Qatar 2022.

Giovani Lo Celso salió lesionado en Villarreal y alarma a la Selección Argentina de fútbol, a apenas 22 días del arranque del Mundial de Qatar 2022. El mediocampista sintió el "pinchazo" y debió abandonar el campo de juego cuando apenas iban 25 minutos del primer tiempo, en el partido contra Athletic Bilbao como visitante por LaLiga de España.

El volante, que suele ser titular en el equipo dirigido por Lionel Scaloni, hizo un taco para habilitar a un compañero en tres cuartos de cancha cuando se tomó la parte posterior del muslo derecho y se tiró sobre el césped inmediatamente. Al instante, el entrenador Enrique "Quique" Setién decidió reemplazarlo por Manu Trigueros en el duelo por la fecha 12.

A la espera de lo que arrojen los resultados oficiales de los estudios que le harán en "El Submarino Amarillo" en las próximas horas, visualmente dio toda la sensación de que se trató de un leve desgarro. Si bien hay que ser prudentes con lo que indiquen los médicos del club español al respecto, este tipo de lesiones suelen demandar como mínimo 15 días de recuperación. La Copa del Mundo empezará dentro de 22 días, el 20 de noviembre, aunque Argentina debutará el 22 del mismo mes.

Los lesionados de la Selección Argentina en la previa al Mundial de Qatar 2022

De esta manera, "El Monito" se suma a otros futbolistas de La Scaloneta que encendieron la preocupación en el cuerpo técnico. De hecho, algunos de los compañeros del equipo nacional que permanecen lastimados son Ángel Di María, Paulo Dybala, Exequiel "El Tucu" Palacios, Emiliano "El Dibu" Martínez, Leandro Paredes, Cristian "El Cuti" Romero y Nicolás González.

Quiénes podrían reemplazar a Lo Celso si no llega al Mundial

El ex Betis ya viene arrastrando diversos problemas físicos: tuvo tres lesiones en los últimos dos meses. Los candidatos a ocupar el puesto de mediocampista interno izquierdo en la Selección Argentina, en el caso de que el ex Rosario Central no pueda estar, son Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, "El Tucu" Palacios, Alejandro "El Papu" Gómez, Guido Rodríguez y hasta Nicolás Domínguez.

Los números de Lo Celso con Argentina

En total, el zurdo disputó con el Seleccionado Mayor 38 partidos con 2 goles, 9 asistencias y 1 título obtenido.